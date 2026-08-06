Pohroma Češek. Návrat po triumfu ve Wimbledonu nevyšel Noskové, končí i Krejčíková

Lindě Noskové návrat na kurty po triumfu ve Wimbledonu nevyšel. Na betonu v Torontu podlehla česká tenistka Američance Caty McNallyové navzdory slibnému začátku 6:7, 1:6.
Ve druhém kole vypadla také Barbora Krejčíková, předloňská šampionka travnatého grandslamu nestačila na Ljudmilu Samsonovovou. Ruska zvítězila 6:1, 7:5, Krejčíkovou porazila již potřetí za sebou.
Ve třetím kole se tak z osmi Češek představí jen Nikola Bartůňková.
Nosková vyhrála Wimbledon před necelým měsícem, v prvním českém grandslamovém finále v historii zdolala Karolínu Muchovou.
První duel v přípravě na US Open přitom sedmá hráčka světového žebříčku dobře začala, nad McNallyovou vedla 5:1.
Pak poprvé neudržela podání, nicméně za stavu 5:2 ještě měla dva setboly. Nakonec ztratila úvodní set v tie-breaku 5:7.
Pak už získala jediný game. Nedařil se jí ani servis, udělala jedenáct dvojchyb.
Jen dva sety si v Torontu zahrála i Krejčíková. Coby 22. nasazená tenistka měla v úvodu volný los.
Se Samsonovovou rychle prohrála první dějství 1:6, pak ale vedla 4:1. V maratonském šestém gamu však nevyužila tři brejkboly, vzápětí přišla o servis a v závěru už jen odvrátila dva mečboly.
Na Masters v Montrealu naopak uspěl Jakub Menšík, slavil vítězství 6:3, 3:6 a 6:3 nad britským tenistou Jacobem Fearnleym.
Na postup do třetího kola se sedmnáctý hráč světového žebříčku nadřel, soupeře ze druhé stovky žebříčku porazil za dvě hodiny a devět minut.
Utkání bylo plné zvratů. Dvacetiletý Menšík bez problémů získal první set a vedl ještě 2:0. Poté ale z dalších devíti gamů vyhrál jediný a v rozhodující sadě ztrácel 0:2.
Průběh však Menšík otočil na 5:2 a při svém dalším servisu využil první mečbol. Proměnil ho přímým bodem z druhého podání.
Ve třetím kole se Menšík utká s Francouzem Terencem Atmanem.
České hvězdy a americký beton na CANAL+ Sport
Washington, Toronto, Cincinnati, Monterrey… Čtyři skvělé zastávky WTA Tour na letní zámořské sérii. Jak se na betonových kurtech bude dařit českým hrdinkám z Wimbledonu a dalším krajankám? Sledujte jejich počínání na CANAL+ Sport 2 a 3.
ŽIVĚ Rusové během noci zneškodnili přes 600 ukrajinských dronů
Ruská protivzdušná obrana v noci na čtvrtek zneškodnila 605 ukrajinských dronů nad téměř dvěma desítkami ruských regionů, anektovaným poloostrovem Krymem a vodami Azovského i Černého moře. Podle státní tiskové agentury TASS to ráno uvedlo ministerstvo obrany v Moskvě. O případných škodách se nezmiňuje.
Zklamání a rychlý pád z euforie. Mladí Češi neprošli ani do semifinále
Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu Finsku 4:5 a do semifinále nepostoupila.
Přesně v 8:15 přišel záblesk, který změnil svět navždy
Lidé mířili do práce a děti do školy, když se nad Hirošimou objevil jediný americký bombardér. O několik okamžiků později první atomová bomba použitá ve válce proměnila město v trosky a navždy změnila běh dějin.
Policisté našli na jezeře Most pohřešovaného muže mrtvého. Po druhém stále pátrají
Policisté našli tělo osmadvacetiletého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém muži stále pátrají. Tělo našli ve středu večer. Policie o tom informovala ve čtvrtek na sociální síti X. Rodinám obou mužů jsou k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.
Neuvěřitelný finiš českého zázraku. Botková vytáhla štafetu ke světovému stříbru
Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finišmanka Linda Botková, hvězda nedávného dorosteneckého mistrovství Evropy.