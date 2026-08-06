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Sport

Pohroma Češek. Návrat po triumfu ve Wimbledonu nevyšel Noskové, končí i Krejčíková

Sport,ČTK

Lindě Noskové návrat na kurty po triumfu ve Wimbledonu nevyšel. Na betonu v Torontu podlehla česká tenistka Američance Caty McNallyové navzdory slibnému začátku 6:7, 1:6.

Wimbledon
Linda NoskováFoto: REUTERS – Andrew Couldridge
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Ve druhém kole vypadla také Barbora Krejčíková, předloňská šampionka travnatého grandslamu nestačila na Ljudmilu Samsonovovou. Ruska zvítězila 6:1, 7:5, Krejčíkovou porazila již potřetí za sebou.

Ve třetím kole se tak z osmi Češek představí jen Nikola Bartůňková.

Nosková vyhrála Wimbledon před necelým měsícem, v prvním českém grandslamovém finále v historii zdolala Karolínu Muchovou.

První duel v přípravě na US Open přitom sedmá hráčka světového žebříčku dobře začala, nad McNallyovou vedla 5:1.

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Pak poprvé neudržela podání, nicméně za stavu 5:2 ještě měla dva setboly. Nakonec ztratila úvodní set v tie-breaku 5:7.

Pak už získala jediný game. Nedařil se jí ani servis, udělala jedenáct dvojchyb.

Jen dva sety si v Torontu zahrála i Krejčíková. Coby 22. nasazená tenistka měla v úvodu volný los.

Se Samsonovovou rychle prohrála první dějství 1:6, pak ale vedla 4:1. V maratonském šestém gamu však nevyužila tři brejkboly, vzápětí přišla o servis a v závěru už jen odvrátila dva mečboly.

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Na Masters v Montrealu naopak uspěl Jakub Menšík, slavil vítězství 6:3, 3:6 a 6:3 nad britským tenistou Jacobem Fearnleym.

Na postup do třetího kola se sedmnáctý hráč světového žebříčku nadřel, soupeře ze druhé stovky žebříčku porazil za dvě hodiny a devět minut.

Utkání bylo plné zvratů. Dvacetiletý Menšík bez problémů získal první set a vedl ještě 2:0. Poté ale z dalších devíti gamů vyhrál jediný a v rozhodující sadě ztrácel 0:2.

Průběh však Menšík otočil na 5:2 a při svém dalším servisu využil první mečbol. Proměnil ho přímým bodem z druhého podání.

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Ve třetím kole se Menšík utká s Francouzem Terencem Atmanem.

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