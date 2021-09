Pohár Kingové bude bez Kvitové. Potřebuju si doléčit neduhy, přiznala tenistka

Tenistka Petra Kvitová nebude hrát finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové v Praze. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu dnes před akcí WTA v Ostravě uveda, že se kapitánovi Petru Pálovi omluvila, protože potřebuje odpočinek.

Kvitová patří k nejúspěšnějším hráčkám týmové soutěže žen. Akci ještě pod názvem Fed Cup pomohla pro Česko vyhrát šestkrát. Naposledy získala dva body v semifinále v Německu v roce 2018. Ve dvouhře má bilanci třiceti výher a deseti porážek.

V letošní sezoně vyhrála turnaj v Dauhá a přidala do sbírky 28. titul na okruhu WTA ve dvouhře. Na grandslamech se jí ale nedařilo a i vinou zraněného kotníku letos nepřešla na turnajích velké čtyřky třetí kolo. "Do konce sezony to je o dvou třech turnajích a už si potřebuju odpočinout. Tělo už to moc nezvládá, ale dojedu to, jak nejlíp budu moci," řekla tenistka.

Stejně jako po US Open zopakovala, že mentálně náročné pro ni bylo hrát turnaje za zavřenými dveřmi. "Bubliny mě hodně vysosaly, hrát bez lidí je jako trénink a nejsem úplně tréninkový typ. Bylo těžké se vyburcovat, vymáčknout se, to mě stojí hodně sil," uvedla Kvitová..

České tenistky zahájí finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové v Praze 1. listopadu duelem s Německem. Druhé utkání v základní skupině se Švýcarskem sehrají v O2 areně 4. listopadu.