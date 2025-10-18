Pohádková jízda Valentové pokračuje. Díky dalšímu obratu si zahraje životní finále

Valentová vyhrála v Ósace i šesté utkání, poté co si účast v hlavní soutěži zajistila v kvalifikaci.
Potřetí ho otočila po prohraném úvodním setu, stejně jako se jí to povedlo ve čtvrtfinále proti Srbce Olze Danilovičové a v kvalifikaci proti Belgičance Greet Minnenové. Vylepšila si na okruhu dosavadní maximum: v semifinále turnaje WTA 250 byla také letos v Praze, kde vypadla s Marií Bouzkovou.
Proti o pět let starší Fernandezové nastoupí Valentová poprvé. Kanaďanka postoupila do finále po výhře 6:1, 2:6, 6:4 nad jinou Rumunkou Soranou Cirsteaovou.
Tenistka TK Sparta Praha díky účasti ve finále nyní figuruje ve virtuálním světovém žebříčku na 58. příčce. Do turnaje vstupovala jako 78. hráčka pořadí.
Semifinále zahájila Valentová dvěma ztracenými servisy. Podařilo se jí sice srovnat, v sedmém gamu ale přišla o další a Cristianová utekla do vedení 5:3.
Za stavu 4:5 si Valentová vzala před podáním soupeřky zdravotní přestávku kvůli potížím v oblasti břicha a opustila kurt. Po návratu nedovolila Cristianové set dopodávat, vynutila si tie-break, v něm ale prohrála 3:7.
Ve druhé sadě se svěřenkyně trenéra Libora Salaby na servisu zlepšila. Nevyužila sice vedení 4:2 s brejkem, v devátém gamu ale prolomila podání Cristianové ještě jednou a vývoj srovnala. Rozhodl třetí set, do něhož Valentová vstoupila hned brejkem. Pak už nenabídla Rumunce jediný brejkbol a utkání ukončila na příjmu při druhém mečbolu.
Siniaková další deblový titul po týdnu nepřidá
Tenistka Kateřina Siniaková týden po triumfu ve Wu-chanu další titul ve čtyřhře nezíská. Světová deblová jednička vypadla v jiném čínském městě Ning-po s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej v semifinále a do čtvrtého finále za sebou nepostoupila.
Turnajové jedničky dnes podlehly 6:4, 3:6, 6:10 americko-ruskému páru Nicole Melicharová-Martinezová, Ljudmila Samsonovová.
Devětadvacetiletá Siniaková hrála s o deset let starší Sie Šu-wej, která dříve sbírala úspěchy po boku Barbory Strýcové, poprvé v kariéře. Rodačka z Hradce Králové při svých předchozích startech byla ve finále US Open se stabilní americkou partnerkou Taylor Townsendovou a poté získala tituly s bývalou parťačkou Barborou Krejčíkovou v Soulu a Australankou Storm Hunterovou ve Wu-chanu.
V prvním semifinále dvouhry porazila Jelena Rybakinová z Kazachstánu hladce 6:3, 6:2 Jasmine Paoliniovou a udržela si šanci na účast na Turnaji mistryň. Italka si mohla start v Rijádu zajistit vítězstvím, ale prohrála za necelou hodinu a půl. O jedno ze dvou posledních volných míst usiluje vedle dnešních soupeřek ještě Ruska Mirra Andrejevová.
Tenisový turnaj žen v Ósace (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):
Dvouhra - semifinále:
Valentová (ČR) - Cristianová (Rum.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, Fernandezová (4-Kan.) - Cirsteaová (Rum.) 6:1, 2:6, 6:4.