Pohádka v Adelaide nekončí. Skvělá Nosková zdolala světovou dvojku a jde do finále

Osmnáctiletá tenistka Linda Nosková porazila v semifinále turnaje v Adelaide světovou dvojku Uns Džábirovou z Tuniska 6:3, 1:6, 6:3 a připsala si dosud největší vítězství v kariéře. Rodačka ze Vsetína, která zahájila silně obsazenou soutěž v kvalifikaci, postoupila nečekaně do svého prvního finále na WTA Tour.

V neděli v něm narazí na světovou pětku Arynu Sabalenkovou z Běloruska, jež zdolala Rumunku Irinu-Camelii Beguovou 6:3, 6:2.

Nosková pokračuje v Austrálii v životním tažení. Po kvalifikaci vyřadila v prvním kole světovou osmičku Darju Kasatkinovou z Ruska a ve čtvrtfinále si poradila s bývalou jedničkou a dvojnásobnou vítězkou Australian Open Viktorii Azarenkovou z Běloruska. Po triumfu nad nasazenou jedničkou Džábirovou získala šesté vítězství za sebou a připsala si skalp dosud nejvýše postavené hráčky v žebříčku WTA.

"Byl to velmi těžký zápas. Jsem šťastná, že jsem vyhrála poslední míček a s ním i celý zápas," řekla v rozhovoru na kurtu Nosková. "Snažím se jít do každého míčku na sto procent nehledě na to, jaký je stav. Vždycky chci postoupit," doplnila česká tenistka.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy a 102. hráčka světa Nosková měla proti favorizované Džábirové výborný úvod. Hned ve druhé hře prolomila soupeřčin servis a utekla později do vedení 5:2. Za tohoto stavu si Džábirová vzala pauzu na ošetření, a přestože později odvrátila při servisu tři setboly, Nosková vzápětí dopodávala set čistou hrou. Džábirová doplatila na 20 nevynucených chyb.

Osmadvacetiletá Tunisanka do druhého setu vstoupila koncentrovaněji a tentokrát to byla ona, kdo získal v úvodu brejk. Za stavu 4:1 sebrala Noskové servis i podruhé a srovnala v duelu krok.

Na začátku třetí sady čelila Nosková třem brejkbolům, dramatické okamžiky však ustála. Ve čtvrté hře pak předloňská vítězka juniorského Roland Garros získala klíčový brejk a od té chvíle nedala finalistce loňského Wimbledonu a US Open ani jednu brejkovou příležitost.

Po hodině a šestačtyřiceti minutách proměnila Nosková druhý mečbol, zakřičela si radostí a přijala u sítě gratulaci soupeřky. Proti čtvrtfinálové přemožitelce Markéty Vondroušové Sabalenkové se postaví poprvé. Když dostala na kurtu otázku na soupeřku, usmála se: "Co myslíte? Ještě jsem s ní nehrála," opáčila Nosková, která si v semifinále pomohla i osmi esy.

Siniakové dvacátý deblový titul unikl

Neuspěla naopak Kateřina Siniaková, která podlehla ve finále čtyřhry s Australankou americké dvojici Asia Muhammadová, Taylor Townsendová 2:6, 6:7 a jubilejní dvacátý deblový titul nezískala.

Siniakové s Hunterovou nevyšel ve čtyřhře vstup do zápasu a rychle prohrávaly 0:4. Úvodní set už nezachránily, ve druhém se ale hra vyrovnala. Sadu rozhodoval až tie-break, jehož koncovku ale opět lépe zvládly soupeřky. Česko-australský pár nezískal od stavu 2:2 už ani bod a nenavázal na společný triumf z loňského turnaje v Berlíně, na kterém Hunterová hrála ještě pod dívčím jménem Sandersová.

Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch):

Muži (dotace 642.735 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Djokovič (1-Srb.) - Medveděv (3-Rus.) 6:3, 6:4, Korda (USA) - Nišioka (Jap.) 7:6 (7:5), 1:0 skreč.

Ženy (dotace 826.837 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Nosková (ČR) - Džábirová (1-Tun.) 6:3, 1:6, 6:3, Sabalenková (2-Běl.) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - finále: Muhammadová, Townsendová (6-USA) - Siniaková, Hunterová (1-ČR/Austr.) 6:2, 7:6 (7:2).

Tenisový United Cup - soutěž smíšených družstev (tvrdý povrch, dotace 15 milionů dolarů):

Semifinále v Sydney:

USA - Polsko 5:0

Fritz - Hurkacz 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), Keysová - Linetteová 6:4, 6:2, Pegulaová, Fritz - Rosolská, Kubot 6:7 (5:7), 6:4, 10:6.

Itálie - Řecko 3:1

Berrettini - S. Tsitsipas 6:4, 6:7 (2:7), 4:6, Bronzettiová - Grammatikopuluová 6:3, 6:2.

Tenisový turnaj žen v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Gauffová (1-USA) - Koviničová (7-Č. Hora) 6:0, 6:2, Masárová (Šp.) - Bonaventureová (Belg.) 6:3, 6:3.