Kdyby nás na Australian Open testovali, bylo by pozitivních víc, tvrdí Zverev

Podle německého tenisty Alexandera Zvereva má na Australian Open koronavirus více hráčů, ale protože nejsou testovaní, tak se to zatím nezjistilo.

Pozitivní test měl dnes Francouz Ugo Humbert a musel do týdenní izolace. Všichni účastníci úvodního grandslamového turnaje roku musejí být plně očkovaní.

"Můžeme chodit ven na jídlo, můžeme dělat, co chceme, takže je normální, že se koronavirem nakazí více lidí," řekl třetí nasazený Zverev po hladké výhře nad domácím Johnem Millmanem. "Myslím, že řada hráčů ho měla už při příletu, další to mají teď. Netestují nás, kdyby ano, nejspíše by bylo více pozitivních případů," dodal olympijský vítěz z Tokia.

Tenisté si musejí denně dělat antigenní samotesty, přesnější PCR test absolvovali po příletu a poté jej podstoupí po pěti až sedmi dnech. Opatření už dřív kritizoval například Australan Bernard Tomic, který se později sám nakazil.

Čtyřiadvacetiletý Zverev dodržuje všechna opatření, aby se nákaze vyhnul. "Nikam nechodím, ani na jídlo. Pohybuju se jen mezi hotelem a kurty, vlastně jsem si vytvořil svoji bublinu. Nechci riskovat, naopak dělám všechno pro co nejlepší výsledek," prohlásil vítěz 19 turnajů ATP, který na premiérový grandslamový titul čeká. Jeho maximem v Melbourne je předloňské semifinále, v témž roce si zahrál finále US Open.