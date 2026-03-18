Podivný konec. Siniaková utekla z kurtu, zmatená byla soupeřka i komentující Navrátilová

Na senzační úspěch ve dvouhře - osmifinále turnaje v Indian Wells - Kateřina Siniaková na druhém podniku amerického Sunshine Double v Miami nenavázala. Česká tenistka prohrála hned v prvním kole s Kolumbijkou Camilou Osoriovou, které nemohla konkurovat zřejmě kvůli únavě z náročného programu.
Nesmírně nabitý program musel Kateřinu Siniakovou zákonitě dohnat. Češka prožila v Kalifornii velmi náročné dva týdny. Ve dvouhře zvládla tři náročné maratonské bitvy a došla do jednoho ze životních osmifinále.V něm poté vzdala kvůli potížím s nohou.
Navzdory tomu pokračovala ve čtyřhře po boku Taylor Townsendové a favorizovaný pár nakonec získal čtvrtý společný titul.
„Děkuju, že jsi vydržela celý tenhle turnaj. Ve dvouhře jsi tady předvedla úžasnou jízdu, hrála jsi asi jedenáct hodin v průběhu tří dnů. A pak jsi šla na kurt se mnou a riskovala zdraví, abychom mohly uspět. Děkuji ti za oddanost tomuhle týmu,“ dojemně Američanka děkovala české partnerce.
Ta si v Kalifornii dala jeden den volna, než odletěla na opačné pobřeží Spojených států.
V Miami ji ale únava přece jen dostihla. Proti Osoriové, která je na žebříčku o šestnáct míst pod ní, schytala v prvním setu výprask 1:6. Ve druhém se nejprve zvedla, dostala se do vedení 4:2, potom ale zcela odpadla a ztratila zbylé čtyři gamy. Navíc v nich uhrála pouhé tři míčky.
Při returnu proti mečbolu Siniaková podklouzla a spadla na zem. Když za ní přišla soupeřka zjistit, zda je v pořádku, česká tenistka se rychle zvedla, podala Osoriové i rozhodčí ruku a se slzami v očích okamžitě opustila kurt.
Kolumbijka zjevně nechápala, co se stalo. Pokusila se Češku ještě jednou kontaktovat, ale neúspěšně.
„Před třiceti minutami vypadaly jako nejlepší kamarádky. Co se stalo, Martino?“ ptal se komentátor přenosu na stanici Tennis Channel někdejší superstar Martiny Navrátilové. „Nemám vůbec tušení,“ odvětila zmatená legenda.
