Má za sebou fantastickou sezonu. Podruhé v kariéře se česká tenistka Karolína Muchová kvalifikovala na Turnaj mistryň určený pro osm nejlepších hráček světa. Před třemi lety nemohla startovat kvůli zranění, letos už premiéru zažila, jenže znovu nebyla ve stoprocentní formě. Její účinkování v Indian Wells přitom až zarážejícím způsobem otočil jediný moment.
Po letošní sezoně už není tenistkou jediného titulu. Muchová v roce 2026 zlomila dlouholeté nezdary ve finálových zápasech. V únoru triumfovala na „tisícovce“ v Dauhá, v červnu přidala titul z německého Bad Homburgu.
Došla do finále Wimbledonu, kde padla s krajanku Lindou Noskovou, a podle mnohých ohlasů tím definitivně potvrdila status „nejlepší tenistky, která nevyhrála grandslam“.
Světový věhlas olomoucké rodačky zase citelně povyrostl.
„Jde o nejlepší hráčku současnosti, pokud jde o kreativitu a výběr úderů. Je architektkou tenisového umění, virtuoskou a jednou z nejvynalézavějších a nejméně předvídatelných tenistek světa,“ psala asociace WTA před Turnajem mistryň.
Do letoška prý její sbírka trofejí neodpovídala její hráčské genialitě. Nyní už je to lepší.
Světová sedmička ovšem zakončila sezonu hořce, na WTA Finals prohrála s Arynou Sabalenkovou i Elinou Svitolinovou a do třetího duelu základní skupiny ani nenastoupila kvůli žaludečnímu onemocnění.
„Měla veleúspěšnou sezonu, ale na Turnaji mistryň mi přišla utahaná už při příjezdu. Necítila jsem z ní takovou tu jiskru ve stylu: Jé, já jsem tady, to jsem si vysnila,“ uvedla bývalá česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková v pořadu Kanár+.
„Byla vyšťavená,“ podotkla Klára Koukalová, další expertka stanice Canal+ Sport.
„Přišlo mi, že moc nepočítala s tím, že se tam dostane. Nevzala si volné karty na turnaje a nechala to osudu. Pak to dopadlo, ale vlastně si nejsem jistá, jestli z toho byla nadšená. Těžko říct, jestli to pro ni bylo za odměnu, nebo lehce za trest,“ prohlásila někdejší 20. hráčka světového žebříčku.
Bývalé české tenistky se podivovaly nad zvláštním průběhem turnaje. Muchová totiž zprvu předváděla kvalitní tenis a notně potrápila světovou dvojku Sabalenkovou. Ve druhém utkání jasně přehrávala do té doby naprosto nulovou Svitolinovou.
Zkušená Ukrajinka, jejíž řeč těla vypovídala o totálním zmaru a frustraci, se ale po prohrané první sadě nechala vleže na zádech ošetřovat. Déle, než bývá obvyklé.
„Přišlo mi, že Karolína hrála do té doby velmi dobře. Kdyby tam nebylo to ošetření Svitolinové, která si vzala snad deset minut, asi by to dopadlo jinak,“ uvedla Koukalová.
„Ten zápas se rozpadl strašně náhle. Do té doby přitom byla jasně lepší,“ souhlasila další česká hvězda nedávné minulosti Lucie Šafářová.
Sama Muchová ošetřování Svitolinové označila za jednoznačný bod zlomu.
„Hrála jsem dobře a v prvním setu jsem měla pocit, že mám zápas pod kontrolou. Pak ale přišla pauza, ta se dost protáhla a mě to vyvedlo z rytmu. Vrátila se do zápasu, naopak moje energie už v tu chvíli nebyla nejlepší,“ vysvětlovala po porážce 6:3, 2:6, 2:6.
Třicetiletá Češka pak čelila spekulacím o obnově poraněného zápěstí, z posledního duelu se ale odhlásila kvůli nemoci.
„Něco s ní nebylo v pořádku. Převazovala si zápěstí, pak tomu trochu uhýbala a tvářila se, že to nebylo tím,“ popisovala Šafářová.
Podle Hlaváčkové nechtějí tenistky vše říkat veřejně. „Ono to má potom nějaké konsekvence. Když nahlásíš nějaké zranění, musíš s tím jít na následujícím turnaji na vyšetření a nechat se uschopnit. Jde spíš o formalitu, ale rozhodně je snazší říct, že jsem byla nemocná,“ poznamenala.
Muchová přiznávala výraznou únavu už po US Open a před Turnajem mistryň naznačila, proč se do Indian Wells příliš nehnala: „Zkušenosti mě naučily znát své tělo a vědět, kdy už nemohu jít dál. Je dobré posouvat vlastní hranice, ale přehánět to může být kontraproduktivní. Pro mou kariéru bylo vždy zásadní zdraví.“
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