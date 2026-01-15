Podivná odveta Fruhvirtové zarazila i experta. Australská novinka vzbudila poprask

Bude to bizarní šou, nebo velká tenisová zábava? První ohlasy na "one point slam", který ve středu představili pořadatelé Australian Open, se přiklání spíše ke druhému názoru. Letošní ročník hvězdné exhibice vyhrál amatérský hráč a vidět byla i česká reprezentantka Linda Fruhvirtová.
Jeden míček, jeden servis, jedna výměna rozhodne o tom, kdo vyhraje duel, postoupí o kolo dál a přiblíží se vítězné sumě jeden milion australských dolarů, tedy asi 14 milionů korun.
Ve čtvrtek tato akce pro 48 hráčů zpestřila kvalifikační týden Australian Open a nabídla nevídané bitvy. Zúčastnilo se jí totiž i 24 profesionálů z okruhu ATP i WTA a stejný počet amatérů.
Nultý ročník si akce prožila už loni, ale hrálo se jen o 60 tisíc dolarů a z hráčů top 10 se tehdy účastnil pouze Rus Andrej Rubljov.
Kvůli letošnímu ročníku pořadatelé soutěž výrazně zatraktivnili. Překvapením tedy bylo, že například Řekyně Maria Sakkariová vyřadila světovou jedničku Carlose Alcaraze nebo Polka Iga Šwiateková zase Itala Flavia Cobolliho.
Exhibici, na kterou přišla plná aréna Roda Lavera, okořenilo i speciální pravidlo. Zatímco amatéři měli k dispozici klasicky dvě podání pro uvedení míčku do hry, profesionálové jen jedno.
A na tom vyhořel například Jannik Sinner, který poslal servis do sítě budoucímu vítězi, amatérovi Jordanu Smithovi. Ten si pak ve finále vyšlápl i na další profesionálku, 117. ženu světa Joannu Garlandovou z Tchaj-wanu.
„Skvělá akce. Přála jsem si, aby vyhrál amatér,“ napsala na síti X americká tenistka Coco Gauffová.
Internetem obletělo i video, jak finálovou bitvu prožívá v zákulisí Alcaraz a jak nevěřil vlastním očím, když opravdu zvítězil australský amatér.
Úvod turnaje nabídl i jeden zvláštní souboj s českou účastí. Linda Fruhvirtová se do hlavního pavouka probila kvalifikací, když nečekaně přehrála pasivně hrajícího Španěla Pabla Carreňa Bustu.
Mužský favorit se ale nakonec do turnaje přece jen dostal jako lucky loser a znovu mu los svedl do cesty mladou Češku, podruhé už se ovšem nemýlil.
„Tohle je podivná odveta. Linda přitom ráno Pabla přehrála forhendovým winnerem,“ podotkl Ben Rothenberg, někdejší redaktor New York Times a známý tenisový reportér.
Celkově ale grandslamová novinka vzbudila příjemné pozdvižení a někteří hráči světového okruhu volají dokonce po tom, aby se stejná akce opakovala na každém podniku velké čtyřky.
