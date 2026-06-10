Pocta pro Muchovou. Serena Williamsová si vybrala Češku, budou spolu hrát v Berlíně

Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku čtyřiačtyřicetileté tenisové legendy Sereny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně.
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ŽIVĚ Ukrajinci zasáhli při útoku muzeum v Sevastopolu. Podle Ruska zničili známý obraz
Útok ukrajinského dronu v Sevastopolu na okupovaném Krymu zničil panoráma zachycující obranu města za Krymské války v polovině 19. století. Ve středu to řekl Ruskem dosazený gubernátor města Michail Razvožajev. Původní obří panoramatické plátno Obrana Sevastopolu malíře Franze Roubauda ale bylo zřejmě zničeno při německém bombardování v červnu 1942 a v budově byla kopie namalovaná v 50. letech.
ŽIVĚ „Budeme útočit velmi tvrdě, obnovíme bombardování,“ hrozí Trump Íránu. Požaduje uzavření míru
Americký prezident Donald Trump ve středu uvedl, že Spojené státy velmi tvrdě zaútočí na Írán, pokud nebude podepsána mírová dohoda. Informovala o tom agentura Reuters. „Budeme na ně útočit, budeme útočit velmi tvrdě, obnovíme bombardování,“ prohásil podle Reuters Trump novinářům v Bílém domě s odkazem na íránské sestřelení amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem.
Fantastická Manuel. Češka na Diamantové lize zaběhla druhý nejlepší výkon kariéry
Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v aktuálním ročníku atletické Diamantové ligy ve druhou příčku.
Prosím, neděste se. Manželka miliardáře představila „lék“ na porodnost. Zaujala i Babiše
Pro mnohé je Ivana Tykač především manželkou jednoho z nejbohatších Čechů Pavla Tykače. Jenže ona je zároveň matkou šesti dětí, podnikatelkou a aktivistkou, která se snaží ovlivňovat budoucnost Česka. Se svým institutem SOLVO přichází s různými návrhy, z nichž ten zatím poslední vzbuzuje největší pozornost. Jde o desatero, které podle ní zajistí větší porodnost, a tím i prosperitu země.
Drama v Londýně. Po ráně Plíškové se ozval křik kanadské hvězdy, Češka přišla na pomoc
Karolína Plíšková sice postoupila do čtvrtfinále turnaje v londýnském Queen's Clubu, ovšem způsobem, který ji rozhodně netěšil. Ve druhém setu kvalitního osmifinálového duelu se totiž její soupeřka, devatenáctiletá kanadská senzace Victoria Mboková, ošklivě zranila. Zkušená Češka sklidila aplaus za to, že jí bez váhání přišla na pomoc.