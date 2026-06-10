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Sport

Pocta pro Muchovou. Serena Williamsová si vybrala Češku, budou spolu hrát v Berlíně

ČTK,Sport

Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku čtyřiačtyřicetileté tenisové legendy Sereny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně.

Serena Williamsová ve čtyřhře na turnaji v Queen's Clubu
Serena Williamsová ve čtyřhře na turnaji v Queen's ClubuFoto: Reuters
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