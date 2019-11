Po životním titulu chtěla rychle otěhotnět, Cibulkové pomohly do krize i české hráčky

Nikdo o tom nevěděl, pravdu dlouho nedokázala přiznat ani svým nejbližším, teď se tenistka Dominika Cibulková otevřela v autobiografii "Tenis je moj život". Tu pokřtila minulý týden a zároveň oznámila konec kariéry. V knize prozrazuje mimo jiné, jak s ní zamával úspěch na Turnaji mistryň v roce 2016.

Když nejlepší slovenská tenistka oznamovala, že chystá knihu, kde popíše svou kariéru, naznačila, že fanoušky překvapí tím, jakou krizi prožívala poté, co na konci sezony 2016 ovládla Turnaj mistryň.

A opravdu, rok 2017 byl pro hráčku z Bratislavy nejtemnějším v životě. V zimě si nestihla dostatečně odpočinout a tenis ji přestal bavit.

"Nechci. Nechci hrát tenis. Nevím, čeho mám ještě dosáhnout. Už se mi podařilo o hodně víc, než se mi mohlo kdy zdát," honilo se Cibulkové hlavou jen pár měsíců po kariérním úspěchu.

Pravdu ale nikomu nechtěla přiznat, a tak na turnajích vypadávala v prvních kolech. Trápila se a utěšovala se přáním, aby se rychle stala maminkou.

"Těhotenství jsem považovala za jedinou možnost úniku před tím, co mě čekalo, a taky důvod, který by všichni mohli akceptovat, mohli by se z něj dokonce radovat. Nemohla jsem přece končit s tenisem jen proto, že se mi nechtělo," říkala si tehdy. Na roli maminky ale čeká dodnes.

Jak počet porážek na turnajích rostl, stupňovala se i agrese v její hlavě. "Dokonce jsem se přistihla při tom, že jsem si přála, abych si zlomila ruku. Byla jsem destrukční vůči sobě i vůči týmu," vypráví.

Svůj podíl na tom měly i některé české tenistky, které právě v tomto období tehdejší čtvrtou ženu světa porazily.

"Ve čtvrtém kole v Miami na mě čekala Češka Lucie Šafářová. Naše vzájemná bilance byla 5:2 pro mě. Lucie mě zbombardovala po těžkém prvním setu a vyhrála. Prohra mě rychle vrátila do negativního rozpoložení a nemohla jsem se dočkat momentu, až budu sedět v letadle a pojedu domů," napsala například Cibulková.

Zápasy proti českým tenistkám vůbec zajímavě lemují kariéru slovenské hvězdy. Ta zavzpomínala i na to, jak ji vyprášila Petra Kvitová ve finále turnaje ve Wu-chanu 2016.

"Petra hrála brutálně. Nedovolila mi téměř nic a smetla mě za hodinku z kurtu 1:6, 1:6. Jednoduše předvedla výkon, po kterém jsem nemohla předvést nic víc. Servírovala jako bohyně, returny mě dostávala pod tlak, nepouštěla mě k mé hře," chválí tenistku z Fulneku.

Po tomto turnaji se pak odměnila meníčkem ve fastfoodu. V knize se vůbec rozepsala o tom, jak má ráda oslavy a po úspěších řádí v bratislavských klubech do brzkých ranních hodin.

"Když se oslavuje titul, oslavujeme bezmezně. Rezervujeme si klub, aby nás nikdo nevyrušoval, divočíme, pijeme, tancujeme…" přiznává nyní už bývalá tenistka.

Největší párty tak musela logicky následovat po vítězství na Turnaji mistryň. "Zavřeli jsme a dobyli jsme klub Cartel v Bratislavě. Vystříkali jsme 99 lahví šampaňského. Když došly malé, stříkali jsme po sobě i velké třílitrové," popsala oslavu Cibulková.