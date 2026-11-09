Po výprasku od Češky skončila u psychologa. Teď má Sabalenková obavy z kouzel Muchové

Na tohle v posledních letech není zvyklá. Z letošní sezony chybí Aryně Sabalenkové velký titul. A teď v Indian Wells má poslední možnost, aby dobyla alespoň Turnaj mistryň, když už se jí na grandslamech tolik nedařilo. Jenže proti bude česká tenistka Karolína Muchová.
Přišla o světový trůn, prohrála dvě grandslamová finále. Na tento rok nebude osmadvacetiletá Běloruska vzpomínat v nejlepším.
A i když měla jistou účast na Turnaji mistryň dlouho dopředu, rozhodně se nedá říct, že by se aktuální světová dvojka na asijské šňůře naladila nějakými hvězdnými výkony.
Ba naopak, utrpěla tam porážky, které ji uvrhly do ještě větší deprese. A podepsala se na tom i česká hráčka Nikola Bartůňková, která si na favoritce smlsla ve třetím kole turnaje v Pekingu. Bělorusku přehrála jasně ve dvou setech.
Ta pak sice ještě odjela do Wu-chanu, ovšem ani tam už nebyla v dobré psychické pohodě a nezvládla hned první utkání proti Ann Liové.
„Po těch porážkách jsem se potřebovala dát dohromady. V první řadě fyzicky, aby se mé tělo začalo cítit zase lépe, ale i psychicky, začala jsem docházet znovu k psychologovi,“ přiznala před startem Turnaje mistryň.
Na podzim dávala na kurtu najevo spoustu negativní energie, která se v ní nahromadila v průběhu sezony.
„Šla jsem za odborníkem proto, aby mi pomohl najít znovu sebe samu. Potřebuju v zápasech tolik nepřemýšlet, ale víc sázet na instinkty, které jsem vždycky měla,“ myslí si.
A právě od příjezdu do Indian Wells si hodně slibuje. Právě tady zažila nejhezčí chvíle sezony, když kralovala na Sunshine Double.
Jenže hned v prvním zápase skupiny na ni vystartuje opět Češka. Muchová, tedy hráčka, kterou spousta lidí srovnává právě s Bartůňkovou.
„Karolína je neuvěřitelná hráčka. Hraje pestře, chodí na síť, má skvělý cit pro balon. Na úvod je to hrozně těžká soupeřka. Měli jsme spolu už spoustu vyrovnaných zápasů. Bude to výzva,“ ví Sabalenková.
Na vzájemné střetnutí se těší i česká protivnice, která by se případnou výhrou mohla bývalé tenisové královně pomstít za porážku z úvodu sezony v Brisbane.
„Od té doby jsme ale obě ušly kus cesty a naše forma se vyvíjela. Bude to jiné. Vždycky mi pro ti ní fungovalo měnit rytmus hry, zařazovat čopy. Ale už jsem s ní několikrát trénovala a vidím, že na to začíná být nachystaná, což je skvělé, že na sobě tak pracuje,“ pochválila Muchová soupeřku.
Zápas mezi Muchovou a Sabalenkovou je na programu od 21 hodin a deník Aktuálně.cz vám ho přinese v online reportáži.
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