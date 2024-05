Po tenisové modelce se slehla zem. Ukončila kariéru a prchá před úřady, tvrdí Italové

Nikdo neví, kde je, ani co dělá. Italská tenistka Camila Giorgiová se potají vytratila ze světových kurtů. Kariéru ukončila nyní v květnu v naprosté tichosti, aniž by někomu cokoli řekla. Italská média mají jasno: někdejší 26. hráčka světa má problémy se zákonem. Stíhá ji prý i finanční úřad.

Na kurtu léta klamala tělem. Postavou drobná hráčka trefovala údery s nevídanou silou a předváděla svižný agresivní tenis. Nyní obchází stejná záhada i konec její kariéry.

Dvaatřicetiletá Italka ukončila kariéru nevídaným způsobem. Zkrátka se odhlásila z antidopingového programu jako tenistka, která odchází do sportovního důchodu. Žádné veřejné prohlášení, ani vzkaz fanouškům.

Ten vydala až několik dnů poté, co si média všimla jejího jména v seznamu tenistů, kteří končí s testováním na zakázané látky.

"S radostí oficiálně oznamuji ukončení své tenisové kariéry. Jsem moc vděčná za vaši úžasnou lásku a podporu po mnoho let. Vážím si všech krásných vzpomínek," napsala na Instagramu.

Italská média se následně snažila tenistku kontaktovat, stejně tak její rodinu, která ji často doprovázela na turnajích, ovšem marně.

Deník Gazzetta dello Sport přišel s teorií, že se Gorgiová ukrývá s rodinou v USA, protože v Itálii jí i celou rodinu stíhá policie kvůli daňovým nesrovnalostem.

"A to není vše, v červenci ji čeká soud, u kterého by měla vysvětlovat, jak to bylo se zfalšováním jejích potvrzení o očkování proti Covidu-19," napsal list.

Právě z těchto důvodu prý raději ukončila kariéru, aby se mohla před úřady skrýt a nemusela nahlašovat přesnou hodinu a místo, kde bude k dispozici pro antidopingovou kontrolu.

Italská tenistka v minulosti čelila zlým hlasům, podle kterých se soustředí více na modeling než na tenis.

Byla vždy totiž hlavní ambasodorkou módní značky Giomila, kterou navrhuje její maminka Claudia. V oblečení hrála turnaje a fotila mnohdy i odvážné snímky ve spodním prádle na sociální sítě.

Však jen její instagramový účet momentálně sleduje tři čtvrtě milionu uživatelů. Dalších 450 tisíc fanoušků má na facebookovém profilu. V posledních měsících ale na sítích není moc aktivní a i to nahrává spekulacím, o jejích problémech s policií.