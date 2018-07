Po porodu si sotva došla pro poštu. Deset měsíců poté je Serena blízko přepsání tenisové historie

před 47 minutami

Americká tenistka může wimbledonským triumfem vyrovnat Australanku Margaret Courtovou v počtu grandslamových titulů.

Londýn/Praha - Ještě před turnajem byla terčem kontroverze. Serena Williamsová se dostala mezi 32 nasazených hráček do Wimbledonu i přesto, že jí patří až 181. místo v žebříčku, a od některých tenistek i médií to schytala. Po dvou týdnech se tomu může smát, protože je ve finále a deset měsíců od porodu může přepsat historii tohoto sportu.

"Po porodu jsem si sotva došla pro poštu a teď jsem ve finále Wimbledonu. Bláhové!" jásala těsně poté, co se přes Julii Görgesovou protáhla do svého 30. grandslamového finále kariéry.

Matka desetiměsíční dcery Alexis Olympie může případným sobotním vítězstvím nad Němkou Angelique Kerberovou dotáhnout australskou legendu Margaret Courtovou, které vyhrála 24 turnajů velké čtyřky.

"Popravdě, na tenhle milník jsem na tomhle turnaji nikdy nepomyslela. Úplně jsem na to zapomněla. Ale to je myslím dobře, protože v minulosti jsem si kvůli podobným číslům nakládala hodně tlaku, teď se nechci ničím limitovat," prohlásila.

Vyrovnání Courtové by bylo symbolické, Australanka byla jednou ze slavných matek, které po porodu ještě dokázaly vyhrát grandslam. Poté se to povedlo další australské hráčce Evonne Goolagongové a nebo Belgičance Kim Clijstersové, která vyhrála US Open v roce 2009 poté, co přivedla na svět dceru Jadu Elle.

"Spousta lidí říkala, že bych tu letos mohla být ve finále, ale pro mě je to velká radost a potěšení, vždyť před necelým rokem jsem si procházela opravdu těžkými časy," uvedla šestatřicetiletá Američanka.

Její porod se totiž neobešel bez komplikací a kvůli poruše srážlivosti krve jí dokonce šlo o život a rekonvalescence se protáhla. Letos nastoupila jen na čtyřech turnajích a formu našla až právě v Londýně.

"Musím říct, že jsem si myslela, že budu hrát lépe už dřív, ale nejtěžší bylo si přiznat, že jsem na to opravdu neměla. Tvrdě jsem dřela, abych se do toho dostala, nejhorší bylo vypustit z hlavy maminkovské věci, abych byla stoprocentně soustředěná na tenis," přiznala.

Sobotní finále bude repete za bitvu o wimbledonskou trofej před dvěma lety. Tehdy vyhrála Williamsová nad Kerberovou 2:0 na sety. Před tím na Australian Open zase slavila Němka.

"Neřekla bych, že tráva je její nejsilnější povrch, ale tady hraje skvěle. Půjde do zápasu s tím, že chce vyhrát Wimbledon a stejně tak to budu cítit já. Bude to zajímavé finále," myslí si bývalá světová jednička.

Kerberovou navíc žene motivace být po 22 letech první německou vítězkou v All England Clubu. Finálový zápas začne v 15:00 SELČ a vítězka dostane celkem 2,25 milionu liber (tedy asi 66 milionů korun).