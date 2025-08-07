Tenis

Po rýpnutí nejlepší Slovenky do rodičů sál utichl. Otec jí teď poslal naléhavý vzkaz

Aleš Vávra Aleš Vávra
Aktualizováno před 2 hodinami
Aktuální slovenská tenisová jednička Rebecca Šramková se před lety ve zlém rozešla se svým otcem Jozefem. Ten při ní stál během celé juniorské kariéry, v osmnácti ji ale vyhodil z domu a přerušil s ní veškerý kontakt. Veřejná přestřelka mezi nimi probíhá dodnes.
Rebecca Šramková na turnaji v Montrealu.
Rebecca Šramková na turnaji v Montrealu. | Foto: Reuters

"Bez jediného centu jsem se musela postavit na vlastní nohy. Je zázrak, že se mi to povedlo. Otec sázel na to, že to nezvládnu, vrátím se a budu ho prosit. Tehdy jsem se přesvědčila, že tenis miluju a zůstanu u něj, i kdybych měla umřít hlady," prozradila bratislavská rodačka před časem v rozhovoru pro slovenský Sportnet.

Hlavní příčinou rozkolu byl podle slovenských médií vztah tenistky s trenérem slovenského čtyřkajaku Petrem Likérem. 

Bez otce se nakonec dokázala Šramková prosadit, navzdory vrozenému onemocnění, které postihlo levé oko. Tenistka na něj prakticky nevidí.

Loni v osmadvaceti letech zazářila a prožila životní sezonu. Ze 130. místa během ní postoupila až těsně za elitní třicítku světového žebříčku.

Slovenkám navíc výraznou měrou pomohla k senzačnímu finále Poháru Billie Jean Kingové a tak na konci roku logicky dostala ocenění pro nejlepší slovenskou tenistku.

Hráčka tehdy při slavnostním galavečeru během své děkovné řeči překvapila publikum popíchnutím vlastních rodičů.

"Velmi se mi líbilo, jak rodiče Mii Pohankové při jejích úspěších plakali," uvedla s narážkou na mladičký talent slovenského tenisu, letošní šampionku juniorského Wimbledonu.

"Za mě moji rodiče určitě plakat nebudou. Nechcete si mě někdo adoptovat?" vtipkovala Šramková, smích se ze sálu ale neozval.

Následovalo rozpačité ticho a neschopen slov chvíli zůstal i moderátor večera Slávo Jurko.

Jozef Šramka se k narušenému vztahu s dcerou vyjádřil na konci července.

Australian Open

"V období, kdy jsem trénoval Rebeccu, se mi připletlo do cesty velké množství diletantů se svými trenérskými ´superpraktikami´. Chodili Rebecce za zadkem a nahlodávali naší spolupráci. Vymýšleli si různé příběhy, které Rebecce začali postupně lézt pod kůži a vyhovovat," popsal Šramka v rozhovoru pro tenisovysvet.sk.

A dceři poslal nepřímo vzkaz.

"Lidé, kteří tě milují, na tebe budou přísní. Jen lidé, kteří tě skutečně milují ti řeknou, když něco pokazíš. Řeknou ti, když se vydáš nesprávnou cestu a řeknou ti, abys přestal utíkat před realitou," prohlásil.

Už dříve však otec šesti dcer, z toho tří tenistek, uznal, že některé jizvy se nikdy nezahojí.

Mluvil také o tom, jak do kariéry Rebeccy investoval spoustu peněz a musel si vzít úvěr na 130 tisíc eur. Její osobní život prý nebyl jediným důvodem jejich "rozchodu".

"Měl jsem za zády mnohé takzvané super trenéry, kteří rozdávali rozumy a nikdy nikoho nevychovali. Neustále nám za zády do Rebeccy útočili. Ti lidé ji zneužívali. Nebudu ale nikoho jmenovat, nebo zase nadělám kupu zla," prohlásil Šramka, který v bratislavské Petržalce vede tenisovou akademii.

