Po 16 letech konec. Štěpánek se rozloučil s kondičním koučem Všetíčkem. Chce teď hrát méně turnajů

V 38 letech cítí, že je čas na změnu. Český tenista Radek Štěpánek se po 16 letech spolupráce rozešel s kondičním koučem Markem Všetíčkem. Bude se nyní připravovat sám. Příští sezonu se vrátí na okruh po operaci páteře s nulovým žebříčkem, chce tedy pečlivě volit turnaje a hrát úspornějším stylem.

Proč jste se rozhodli s Markem Všetíčkem rozvázat spolupráci?

Rozhodli jsme se před pár dny po naší společné debatě. Blíží se nová sezona a cítili jsme to oba stejně. Nastal moment, kdy jsme si uvědomili, že by ten náš šestnáctiletý příběh měl skončit. Všechno hezké musí jednou skončit.

Jak se tedy budete kondičně připravovat?

Budu si přípravu dělat sám, ale věřím tomu, že kdybych se dostal někdy do nesnází, tak se kdykoli budu moct obrátit i na Máru s nějakým dotazem, když bude potřeba.

A za trenérským zázemím vyjedete za moře?

Budu se připravovat v Praze s Theodorem Devotym. Mám do začátku sezony sice ještě dva měsíce, ale tu hlavní část přípravy budu dělat tady. Za těch šestnáct let jsem se toho hodně naučil, takže vím, že když ráno zavřu oči, jsem schopný tím dnem projít stejně, jako jsem byl zvyklý.

Poslední dlouhej kouř... Oficiální rozlučka Radka Štěpánka a kondičního trenéra Marka Všetíčka...

Na kdy svůj návrat do tenisového kolotoče plánujete?

Vize je taková, že bych chtěl začít v lednu v Dauhá. Budu nastupovat do sezony s nulovým žebříčkem, budu mít osm nebo devět nábojů v podobě chráněného žebříčku, který ale budu muset velice chytře využívat. V singlu bych měl být někde těsně pod stovkou a v deblu kolem 80. místa. Musím si to rozmyslet. Určitě to budou grandslamy a pak eventuálně turnaje, kde bych se případně mohl dostat přímo do hlavní soutěže.

Jak je na tom v tuhle chvíli vaše tělo?

Jsem stoprocentně bez bolestí, takže chci šlápnout na pedál a začít se připravovat naplno. Nemám za sebou zatím žádné body nebo gemy v tréninku, takže začnu už i hrát, abych věděl, co to s tělem udělá. Podle toho budu i plánovat turnaje, jestli můžu hrát dva nebo i tři bez pauzy.

Takže budete upravovat program víc než v minulosti?

Chci hrát méně turnajů, poučil jsem se z letošní Austrálie, kdy jsem odehrál 16 zápasů ve 21 dnech. Budu se soustředit na kvalitu a ne na kvantitu. Budu se snažit zkracovat výměny ještě víc než dřív, abych šel tělu trochu naproti a ulevil mu. I je mi ten styl bližší než obranářský, který je monotónnější, takhle budu moct být kreativnější a budu sázet na moment překvapení ve hře.

Už máte vyhlédnutého deblového parťáka?

Teprve mi budou schvalovat chráněný žebříček, budu muset hledat parťáky ne podle toho, s kým bych chtěl hrát, ale i podle čísla na žebříčku. Spousta hráčů už je teď domluvených a ty nejlepší deblisty zajímá, aby se dostali do grandslamů, ale i na ty další velké turnaje. Určitě pro mě bude těžké si najít parťáka někde do 30. nebo 40. místa. Zpočátku očekávám, že se budou spoluhráči hodně točit.

Existuje varianta, že byste hrál jen debl?

I to se může stát. Jak jsem říkal, v singlu mám devět nábojů, které chci využít a po jejich vypršení budu vědět, kde se na žebříčku nacházím. Podle toho budu měnit směr, kterému se budu věnovat. Nyní jsem jako pokerový hráč, který drží v ruce dobré karty, a všechno se bude řešit za běhu.