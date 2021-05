"Plné kecky" po prvním duelu. Už jsem ale mohla být doma, hlesla Kvitová

Tenistku Petru Kvitovou dnes napadlo, že možná po letech vypadne na grandslamu v prvním kole. Na pařížské antuce chyběl jen jeden míč, aby se s turnajem loučila, ale česká hráčka si při mečbolu pomohla křížným bekhendem a vyřazení se vyhnula.

Za stavu 6:7, 5:6 a 30:40 čelila Kvitová při svém podání v utkání s kvalifikantkou Greete Minnenovou mečbolu. Výměnu ale zvládla. "Byla docela dlouhá a nakonec jsem to zabila, což mi hodně pomohlo. Že jsem do toho takhle šla, bylo přirozené," popsala novinářům.

Křížný bekhend je silnou zbraní Kvitové. Na rovný úder s rychlým odskokem mířící ven z kurtu si věří. "Hodně. Na trávě platí ještě o trochu víc. Tímhle úderem jsem vyhrála Wimbledon 2014," zavzpomínala Kvitová na druhý titul z londýnského All England Clubu.

Při výměně nad úderem nepřemýšlela. "Najednou mi to tam přiletělo, tak jsem švihla do bekhendu. Zažité věci jsou nejdůležitější v klíčových momentech. Když má někdo neoblíbený úder, odhalí se to nejvíc v rozhodujících chvílích. Nervy a hlava pracují. Jsem ráda, že mám bekhend takhle natrénovaný," pochvalovala si svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka.

Podle svých slov ale speciálně křížný bekhend netrénuje. "Přišlo to samo. Pamatuju si, že jsme mu odjakživa říkali fulnecká hokejka. Většinou hraju krátký kros z returnu, což se mi dneska taky párkrát podařilo, ale na mečbol byl nejdůležitější," konstatovala Kvitová.

V Paříži prohrála první kolo jen jednou, před 11 lety. Na grandslamu se naposledy rozloučila po úvodním utkání před třemi lety ve Wimbledonu. "Říkala jsem si, že každá šňůra jednou končí. Už jsem mohla být doma. Každý zápas odteď už bude bonus," podotkla.

První kola jsou pro favority podle Kvitové vždy náročná. "Proti vám stojí soupeřka, která nemá co ztratit. A pak jí to tam samozřejmě padá. Většinou si říkám, že musím vydržet, že to na ní sedne a šanci dostanu. Toho jsem se snažila držet. Dneska mi pár šancí dala, ale já se jich nechytila. Navíc foukalo, bylo celkem dost špatných odskoků. Fakt těžký zápas," řekla Kvitová.

V zápase udělala 11 dvojchyb. Důvodem byl nepříjemný vítr. "V televizi to asi nebylo vidět, ale docela dost foukalo. Prala jsem se s tím, protože míček byl při nadhozu pokaždé někde jinde. Ve druhém setu jsem ale konečně našla servis a bylo to lepší," řekla.

Po utkání dlouhém dvě a čtvrt hodiny Kvitovou bolely nohy. Dala si proto ledovou vanu. "Mám toho momentálně plné kecky, ještě jsem v tenzi," přiznala.

Času na regeneraci do dalšího zápasu má ale dost. S Ruskou Jelenou Vesninovou se utká až ve středu. "Což je fajn. Mám dva dny volna. V pondělí na raketu nesáhnu a v úterý se půjdu rozehrát," plánovala Kvitová.