Plíškovou už netrénuje Martínezová. Chci se zase posunout, tvrdí druhá hráčka světa

Tenistka Karolína Plíšková ukončila spolupráci se Španělkou Conchitou Martínezovou, která byla členkou jejího trenérského týmu od loňského US Open.

"Děkuji Conchitě za odvedenou práci, myslím, že jsem se díky ní stala lepší hráčkou. Doufám, že se jí bude i dál dařit. Já se teď chci zkusit zase ještě posunout," uvedla Plíšková v tiskové zprávě.

Ještě ve středu přitom světová dvojka novinářům tvrdila, že se o změnách v týmu nerozhodla.

"S některými členy týmu jsme mluvili, ale žádná velká rozhodnutí nejsou. Sotva jsme skončili, takže si chci nechat projít některé věci hlavou. Je lepší se nad tím zamyslet a neřešit další sezonu v momentě, kdy prohrajete poslední zápas. Rozhodnutí o příští sezoně tak padnou někdy příští týden," uvedla.

S Martínezovou začala Plíšková spolupracovat na loňském US Open, kdy se wimbledonská vítězka z roku 1994 přidala k někdejší špičkové deblistce Rennae Stubbsové. S Australankou česká jednička ukončila spolupráci letos začátkem května.

"Karolína a já jsme se rozhodly jít jinými cestami. Byl to neuvěřitelný rok plný úžasných zážitků a emocí. Přeju Káje a jejímu týmu do budoucna jen to nejlepší," uvedla na sociálních sítích sama Martínezová.

O novém kouči by měla mít Plíšková jasno před začátkem přípravy na další sezonu. "Po Turnaji mistryň jsme začali jednat ve věci angažování nového trenéra. Momentálně už probíhají vyjednávaní a jakmile budou u konce, budeme informovat fanoušky," prohlásil Michal Hrdlička, manažer a manžel Plíškové.

V jejím realizačním týmu zůstávají chorvatský kondiční trenér Azuz Simčič, fyzioterapeut Salvador Guzman a mentální kouč Marian Jelínek.

Sedmadvacetiletá lounská rodačka mění trenéra poněkolikáté. Po sezoně roce 2016 odešel Jiří Vaněk a do září roku 2017 hrála pod vedením Davida Kotyzy. Na Turnaji mistryň v Singapuru se tehdy připravovala pod dozorem Stubbsové. Po ní nastoupil Tomáš Krupa, který skončil loni v létě a nahradila ho Stubbsová.

Letošní sezonu označila Plíšková za jednu z nejlepších v kariéře. Vyhrála čtyři turnaje a ukončila sezonu nejvýše v kariéře na druhém místě žebříčku. Na grandslamový titul ale dál čeká, nejdále došla na Australian Open do semifinále.

V nejbližších týdnech se česká tenistka chystá na dovolenou. "Na pár dnů pojedeme na Miami, kde budu fotit pro sponzora, a pak se asi přesuneme do Dominikánské republiky," prozradila plány Plíšková.

Přípravu na další sezonu zahájí na konci listopadu, tréninkové dávky bude stejně jako loni polykat na Tenerife. "Tamní podmínky mi maximálně vyhovovaly. Je tam skvělé počasí a můžu se soustředit jen na trénink," vyjmenovala Plíšková výhody soustředění na Kanárských ostrovech.