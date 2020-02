Plíškovou čeká nová senzace. Rybakinová utekla Rusům, protože v ni nevěřili

Letos má na kontě víc výher, než kterákoli hvězdná hráčka na okruhu. Je jí jen dvacet let a už se prodrala do první dvacítky žebříčku. Jelena Rybakinová pokračuje v neuvěřitelném vítězném tažení i v Dubaji a po výhře nad Kateřinou Siniakovou vyzve jinou Češku, turnajovou dvojku Karolínu Plíškovou.

"Tohle jméno si dobře zapamatujte," varoval už před dvěma lety světovou konkurenci legendární Jevgenij Kafelnikov. Upozorňoval na umění své mladičké krajanky Jeleny Rybakinové.

O pár měsíců později ale obrovská naděje ruského tenisu nečekaně změnila občanství.

Nebyla sama. Ruské tenistky v posledních letech necítí dostatečnou podporu národní federace a stále častěji se uchylují do ciziny. To byl i případ Rybakinové, která se stala reprezentantkou Kazachstánu. Ani v tomhle nebyla ojedinělá.

Kazaši v posledních dvanácti letech investovali do tenisu obrovské množství peněz a oblékli do svých národních barev celou řadu talentovaných hráčů a hráček z jiných postsovětských zemí. Například Michaila Kukuškina, Alexandera Bublika nebo Julii Putincevovou.

Rybakinová byla jejich zřejmě nejpovedenějším úlovkem.

"Moje kariéra byla ohrožená kvůli financím. Pak ale přišla nabídka z Kazachstánu. To oni byli ti, kdo ve mě věřili," vysvětluje tenistka.

Změna spočívající především v profesionálnější podpoře jí šla rychle k duhu. Prakticky okamžitě začala rodačka z Moskvy prudce stoupat žebříčkem. Během dvanácti měsíců se posunula o více než 150 míst, načež ještě působivěji vstoupila do letošní sezony.

Zatím hrála čtyři turnaje a do finále se nedostala na jediném z nich - Australian Open. Ve třetím kole tam nestačila na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Jinak ale kouzlí. Její hra budí všeobecné nadšení.

"Díky tomu, že jsem získala kazašské občanství, jsem se na tenis mohla začít mnohem víc soustředit. Získala jsem podmínky, osobního trenéra, který je se mnou pořád a všude. Velmi rychle jsem se začala ve všech činnostech zlepšovat," říká Rybakinová.

Spoléhá na agresivní útočný tenis, k němuž ji předurčuje výška 184 centimetrů. Právě díky ní se ostatně kdysi dostala k tenisu. Nesplnila se jí totiž touha stát se gymnastkou, nebo krasobruslařkou. Trenéři obou sportů v ní neviděli talent především kvůli vysoké postavě a tak přišel na řadu tenis.

"Přivedl mě k němu táta. Tenis miloval a chtěl, abych to zkusila," vypráví naturalizovaná Kazaška. Velmi brzy se zamilovala také.

"Vždycky to byla hra pro mě. Ani teď tenis ani v nejmenším neberu jako práci. Vždy to byla hra a výzva. Když mi něco nejde, moc to chci zlepšit, napravit. Na tenisu miluju úplně všechno," rozplývá se dívka, která letos vyhrála už sedmnáct utkání.

Před týdnem došla až do finále turnaje v Petrohradu a tak se předpokládalo, že to po náročném programu posledních týdnů v Dubaji nebude ono. Stal se ale opak.

Rybakinová v prvním kole získala skalp čerstvé grandslamové šampionky Sofie Keninové. Včera pak snadno vyřadila Češku Kateřinu Siniakovou a dostala možnost vyzvat nasazenou dvojku turnaje, Karolínu Plíškovou.

Půjde o první vzájemný zápas dvou ranařek a Rybakinová rozhodně přehnaným respektem netrpí. "Půjdu hrát svůj tenis, bude to diametrálně odlišný match, než proti Siniakové. Věřím, že uspěju, ale musím dobře podávat," podotýká před očekávaným duelem, který můžete na Aktuálně.cz sledovat v podrobné online reportáži.