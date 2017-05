Plíškové pomohl k vítězství i tahák ukrytý v tašce. Teď je v honbě za trůnem na řadě Halepová

před 18 minutami

Karolína Plíšková si na French Open prožívá svůj vlastní boj s neoblíbenou antukou. První zkoušku v pondělí zvládla i díky taháku, který měla připravený v tašce. Ve středu se vydá k prvnímu zápasu největší pronásledovatelka české hráčky ve stíhací jízdě za absolutním tenisovým trůnem.

Praha/Paříž - Je to pořád dokola, na internetu na ní vyskakují titulky, že hraje o post světové jedničky, že už zlomila grandslamové prokletí a měla by jen a jen vyhrávat. Jenže Karolína Plíšková si v Paříži prožívá svůj vlastní boj, hlavním protivníkem není tenistka na druhé straně kurtu, ale povrch, na kterém se hraje. Zatím česká reprezentantka vede nad francouzskou antukou 1:0.

V pondělí totiž zvládla zápas prvního kola proti Číňance Čeng Saj-saj 7:5 a 6:2. Přestože výsledek vypadá poměrně přesvědčivě, rodačka z Loun nemá na turnaji Rolanda Garrose přehnaná očekávání.

"Ty jsem měla na začátku na antuce a nedopadlo to úplně dobře. Vím, že na ní nehraju ideálně," nešetřila po zápase kritikou vlastní osoby Plíšková, která do té doby vyhrála letos na cihlové drti jen čtyři zápasy.

K vítězství v první sadě jí pomohl i zvláštní tahák, který měla na papíře v tašce a když se v koncovce lámal chleba, něco si z něj přečetla a pak dotáhla set do vítězného konce.

"Konkrétně nic z toho, co na něm je, bych neříkala. Jde ale o obyčejné věci, co se týče taktiky, jak se soustředit a hrát," přiznala.

Po vítězném vstupu do druhého grandslamu byla především ráda, že se dokázala vypořádat s tlakem, který na ni v posledních týdnech je. Že by mohla být světovou jedničkou slyší ze všech stran.

"A že je to grandslam a jsem druhá nasazená. Někteří lidi nevidí, že se hraje na antuce. První tři měsíce jsem měla hodně dobré a spousta lidí si myslela, že to takhle bude navždycky, ale takhle to není," uvedla.

Už teď je ale v "live" žebříčku na druhém místě a bojuje o něj s Rumunkou Simonou Halepovou, která je o 420 bodů za Češkou. "Doufám, že je to otázka času. Vím, že za mnou se budou snažit. Simona to atakuje a na antuce má velkou šanci. Před pár lety tu byla ve finále. Lehké to nebude, nebudu na to tlačit. Mám jiné cíle," prohlásila.

Na to, aby se stala světovou jedničkou, by rodačka z Loun potřebovala dojít v Paříži do finále. Papírově to vyloučené není, po vyřazení Kerberové je nyní nejvýše nasazenou tenistkou v pavouku.

"Zní to dobře, to jo, ale na tohle se určitě nebudu snažit myslet. Podle mě u holek nasazení moc neznamená, pokud tam nebyla Serena, která vždycky došla daleko všude. Jinak to není, že by se nasazená nedala porazit, je to otevřené. Nemyslím na to," říká Plíšková.

Nyní ji čeká dva dny oddych a může se nachystat na Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, která prvním kole vyřadila Kateřinu Siniakovou. Na okruhu sice proti sobě nikdy nehráli, ale obě se občas objeví na pražské Spartě. "Trénovala jsem tam s ní asi před rokem, tuším že na betonu. Určitě se na ni připravíme, času je dost."

Česká jednička se tak může v klidu podívat, jak se povede první krok její nejbližší pronásledovatelce Halepové, kterou ve středu čeká úvodní duel proti Slovence Janě Čepelové.

Rumunka je sice hlavní favoritkou celého grandslamu, ale trápí jí bolavý kotník a do soutěže nastupuje i s velkou dávkou sebezapření.

"Zranění neovlivním. Problémy s kotníky už jsem měla šestkrát, možná sedmkrát. Není to tak nebezpečné, abych s tím nemohla hrát, ale pořád musím být opatrná. Nechci přemýšlet v negativech, snažím se být pozitivní každý den. Uvidíme, co tady dokážu uhrát. Jsem připravená," prohlásila těsně před prvním kolem vítězka letošního antukového podniku v Madridu.