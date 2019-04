Kristýna Plíšková vstoupila vítězně do turnaje v Luganu

před 29 minutami

Tenistka Kristýna Plíšková vstoupila do antukového turnaje v Luganu vítězstvím 6:4, 7:5 nad domácí Švýcarkou Ylenou In-Albonovou. Sedmadvacetiletá Češka vyhrála na WTA Tour první zápas od lednového Australian Open a příští týden by se měla vrátit ve světovém žebříčku do první stovky, z níž v pondělí o jedno místo vypadla.

Plíšková porazila 183. hráčku světa In-Albonovou, jež startovala na turnaji díky volné kartě, za hodinu a půl. Ve druhém setu sestra čtvrté hráčky žebříčku Karolíny Plíškové prohrávala 3:5, ale poté šňůrou čtyř gamů vývoj otočila. Zápas zakončila čistou hrou. V druhém kole se může Plíšková utkat s další domácí hráčkou, nejvýše nasazenou Belindou Bencicovou, kterou ale ještě čeká duel 1. kola proti německé kvalifikantce Antonii Lottnerové. Tenisový turnaj žen v Luganu (antuka, dotace 250.000 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Kristýna Plíšková (ČR) - In-Albonová (Švýc.) 6:4, 7:5, Kužmová (3-SR) - Gattová-Monticoneová (It.) 6:2, 6:2, Ferrová (Fr.) - Minellaová (Luc.) 6:2, 7:5, Swiateková (Pol.) - Zavacká (Ukr.) 6:3, 6:0.

