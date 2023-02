Plíšková zvládla v Dubaji české derby a porazila Vondroušovou. Blýskla se Muchová

Vláda dnes schválila návrh novely se snížením červnové mimořádné valorizace důchodů. O schválení informoval mluvčí kabinetu Václav Smolka. Podle novely by se zásluhová procentní část penzí měla kvůli inflaci zvýšit o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Průměrná starobní penze by se tak zvedla podle podkladů k zákonu o 760 korun místo 1770 korun, o které by vzrostla podle nynějších pravidel.

Kabinet to zdůvodnil snahou zpomalit zadlužování. Opozice, odbory a zaměstnavatelé změnu mimořádné valorizace kritizují. Podle nich by mohla být protiústavní. Sněmovna by měla normu schvalovat na mimořádné schůzi 28. února. Poslanci ANO a SPD už ohlásili, že přijetí chtějí bránit.

Podle novely má být omezení mimořádné valorizace jednorázové. Podle podkladů k normě by výdaje podle dosavadního nastavení letos činily 34,4 miliardy korun, po úpravě mají být 15,4 miliardy. Na omezení červnového růstu penzí se vláda dohodla minulou středu.