Plíšková byla po prohraném finále "mega dole". Pak si uvědomila, co dokázala

Krátce po prohře ve finále Wimbledonu byla tenistka Karolína Plíšková zklamaná, postupem času si ale uvědomila, jakého úspěchu postupem do boje o titul v All England Clubu dosáhla. Dodává jí to víru, že by jednou mohla grandslamový titul získat.

"První moment byl, že jsem byla mega dole," líčila Plíšková při on-line tiskové konferenci, jak na ni zprvu dolehla porážka 3:6, 7:6 a 3:6 s Ashleigh Bartyovou z Austrálie. "Nechci z toho ale dělat drama, protože dostat se do finále Wimbledonu beru jako úspěch. Zklamání to samozřejmě je, ale na druhou stranu mi to může dodat kuráž a sílu pokračovat, hrát a dál se rvát."

Především věří, že si znovu dokázala, že je reálné jednou získat grandslamový titul. "Teď mám rozhodně víc víry, víc důvěry. Více všeho pro další grandslamy. Už to byla nějaká doba, co jsem byla naposledy ve druhém týdnu grandslamu. Doufám, že všechno teď bude o něco lepší. Grandslam si přeju a přála jsem si ho dneska. Přijdou další šance. A věřím, že to vyjde," řekla.

Zopakovala, že má velkou důvěru ve svůj současný realizační tým a především v kouče Saschu Bajina. "Fakt mi strašně v posledních týdnech, měsících, nebo vůbec celou dobu, co se mnou je, pomohl. Věří ve mě a já v to věřím taky. Nevzdávám to," pronesla Plíšková.

Wimbledon dosud nepatřil mezi oblíbené grandslamy rodačky z Loun. "Nikdy se mi na něm nedařilo, ale tentokrát se můj vztah k němu přeci jen zlepšil," usmála. "Asi by mohl být ještě o trošku lepší, ale teď je dobrej a dávám mu šanci do budoucna."

Finále se světovou jedničkou Bartyovou začala zle. Prohrála prvních čtrnáct fiftýnů. "Nebyl to ideální start, spíš strašlivý. Na druhou stranu Ashleigh hrála výborně," řekla Plíšková, ale z utkání postupně udělala boj hodný finále.

"O to víc jsem pyšná, jak jsem našla cestu a strašně jsem jí to zkomplikovala. Nebyla jsem úplně blízko vítězství, protože od začátku každého setu měla navrch, ale hodně jsem jí to zkomplikovala a to je pro mě do budoucna cenný," podotkla.

Při vyhlášení se Plíšková po první větě rozplakala. "Byla jsem o něco citlivější než obvykle," řekla. Dolehly na ni emoce z vypjatého finále, skvělá atmosféra a i třeba přítomnost vévodkyně Kate. "Říkala jsem si, plač až v šatně, ne na kurtu. Ale nějak jsem to nemohla udržet."

Byla potěšena, že v hledišti byli členové královské rodiny. Vyhlížela je už při rozehrávání před zápasem. "Docela je sleduju, zajímá mě jejich historie a rodina," řekla. Věděla i to, že je mezi diváky slavný americký herec Tom Cruise. "A slyšela jsem, že mi hodně fandil."

Po třech týdnech v britské bublině si nyní dá pár dnů odpočinku. Pak se přesune do Tokia, kde ji čeká první olympijský turnaj. "Jsem trošičku zklamaná, že nebudou lidi, což je pro mě horší. Bude to moje první olympiáda a doufám, že budu hrát dobře. Nechci se extra stresovat, ale zahrát co nejlíp. Medaile by byl sen, ale to je ještě daleko. Ještě jsem v Londýně."