Plíšková vyřadila v Torontu nasazenou trojku Sakkariovou a je ve čtvrtfinále

Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu na Rusa Alexandra Frančettiho za účast na anexi Krymu, uvedla v pátek ráno Česká televize. Podle spisu vytvořil v Sevastopolu rozvědnou skupinu. Rusa zadržela česká policie na základě ukrajinského zatykače loni v září. Ukrajina ho viní z účasti na činnosti nelegálního ozbrojeného útvaru. Frančetti vinu odmítá. Pražský Vrchní soud jeho vydání na Ukrajinu nepřipustil kvůli válečné situaci v této zemi.

Podle ukrajinských orgánů Frančetti souhlasil v roce 2014 po příjezdu do Sevastopolu s tím, že se zapojí do činnosti útvaru Sebeobrana Krymu, který ukrajinské zákony nepovolily a který byl mimo jiné zaměřený na potlačení odporu proukrajinsky naladěného obyvatelstva v dané oblasti. Muž údajně vytvořil zpravodajskou skupinu Severní vítr a vybral do ní 11 členů, kterým denně udílel pokyny. Informace, které získali v terénu, předával podle Ukrajiny velení ruského námořnictva.