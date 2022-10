Plíšková vypadla s Vekičovou. Za celý zápas udržela podání jen třikrát

Dva mrtvé a jednu zraněnou osobu si dnes večer vyžádala střelba v centru Bratislavy, pachatel z místa uprchl a policie po něm pátrá. Vyplývá to z informací, které sdělil policejní mluvčí Michal Szeiff.

Tragédie se odehrála na ulici, která vede od historického centra slovenské metropole k Bratislavskému hradu a k budově parlamentu.

Podle listu Sme při střelbě zemřeli dva muži ve věku do 30 let a zranění utrpěla číšnice jednoho z podniků na zmíněné ulici. Uvedl také, že postřelená žena byla hospitalizována a je mimo ohrožení života. Svědkové slyšeli při incidentu asi deset výstřelů. Policie do pátrání po střelci nasadila podle slovenských médií také vrtulník.