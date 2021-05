Plíšková - Šwiateková 0:0. Češka bojuje v Římě o zopakování dva roky starého triumfu

Česká tenistka se postupem do finále posune na osmé místo v žebříčku. Výhra ji už výš neposune, ale mohla by se přiblížit na dostřel sedmé Biance Andrescuové. To Iga Šwiateková poskočí zítra minimálně na dvanáctou pozici, což by bylo její kariérní maximum. Pokud by však dnes vyhrála, poprvé v kariéře se podívá do první desítky. Zařadila by se na její chvost za Serenu Williamsovou.