Plíšková: Snad jsem tak dobrá hráčka, že to u mě není tolik o trenérech. S Kotyzou mají jasné cíle

Karolína Plíšková chce pod novým trenérem Davidem Kotyzou navázat na loňskou životní sezonu.

Brisbane - Dvěma hladkými výhrami vstoupila Karolína Plíšková do nové tenisové sezony. Česká jednička na turnaji v australském Brisbane povolila svým soupeřkám jen čtyři, respektive pět gemů.

Spolupráci s koučem Davidem Kotyzou tak rozjela na výbornou. Sama ovšem dobře ví, že její letošní priority jsou jinde a vede k nim dlouhá cesta bez výrazných výkyvů.

"Stanovili jsme si jasné cíle. Chci tenhle rok zase ukončit coby členka první světové desítky. Nevadí, když z ní třeba na chvíli vypadnu. Chci být natolik konzistentní, abych tam nakonec byla," vysvětlila čtyřiadvacetiletá hráčka v rozhovoru pro oficiální web WTA.

Na zopakování loňské účasti na Turnaji mistryň v Singapuru zatím nemyslí. "Pokud to vyjde, bude to skvělé. Ale není to něco, nad čím bych teď přemýšlela," dodala. Co se týče cílů na konkrétních turnajích, bude se Plíšková soustředit pochopitelně na grandslamy.

Na tom posledním, tedy na US Open, konečně zlomila svou černou sérii na podnicích velké čtyřky a došla až do finále. Takové velké výsledky by ráda zopakovala v letošní sezoně. V jejím úvodu neobhajuje příliš velké množství bodů, má tedy dobrou šanci ještě vylepšit současné šesté místo na žebříčku.

"Snažím se na to sice nemyslet, ale člověk to někde v podvědomí má. Když obhajuje finále, myslí na to, že když prohraje v prvním kole, klesne v žebříčku. Ale to je prostě tenis. Nemá cenu se tím nějak stresovat. Každopádně je pro mě výhoda, že na začátku roku neobhajuji skoro žádné velké výsledky," potvrdila Plíšková.

Ta se v rozhovoru ještě jednou vrátila k ukončení úspěšné spolupráce s trenérem Jiřím Vaňkem. K tomu došlo překvapivě po její životní sezoně. Plíšková zdůraznila, že šlo o oboustranné rozhodnutí.

"Každopádně to tak bylo. Dohodli jsme se na rozchodu. Lidé si musí uvědomit, že to není všechno jen o tenisu, nebo o úspěchu. Cestujeme spolu celý rok po turnajích, může to být náročné," vysvětlila tenistka. Plíšková věří, že změna trenéra bude ku prospěchu věci.

"Já věřím, že jsem tak dobrá hráčka, že to u mě není tak moc o trenérech," nechala se slyšet. "Jsem strašně ráda, že jsem udělala změnu, myslím si, že mi David Kotyza může hodně pomoct. Může mě postrčit v některých aspektech, ve kterých třeba už Jiří tolik nemohl. Moc se na tu spolupráci těším. Byla jsem s Jiřím dva a půl roku a myslím si, že nastal ten správný čas na změnu," dodala.

Už během pár prvních týdnů s bývalým trenérem Petry Kvitové poznává velké změny v tréninku. "Změn je tam hodně. Tréninky jsou víc intenzivní. Nechce po mě trénovat pět hodin denně, řekněme, že třeba dvě. Ale naplno," popsala spolupráci.

"Hodně pracujeme na pohybu, na práci nohou. V tom jsem se zlepšila, ale pořád to může být o dost lepší. Je to velmi zkušený kouč, může mi dát velké množství cenných rad. Nic jsme před sebou nepředstírali, díval se jak hraju a společně jsme došli k tomu, kde mám nějaké chyby a na čem je třeba nejvíc pracovat," svěřila se.

Plíšková měla mezi sezonami jen pár týdnů volna. A jak přiznala, měla složité rozhodování, jak je strávit. "Vždy je to o rozhodování, jestli strávím ten čas s rodinou nebo jestli zvolím relax někde na pláži. Tentokrát pláž vyhrála. S přítelem jsem byla deset dní u moře a pak pět dní s rodinou. Bylo to fajn, načerpala jsem síly a jsem připravená."

Čelila i dotazu, jak coby špičková hráčka zvládá větší množství mimosportovních povinností, rozhovorů, akcí se sponzory. "Je to tak, jak to je. Nemůžeš být hráčkou první světové desítky bez toho, aniž bys mluvila s lidmi. Prostě to k tomu patří, člověk si zvykne a nedělá mu to problém," podotkla.

