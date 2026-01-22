Plíšková slaví postup a těší se na velký zápas. Dál jdou i Menšík a Nosková

Česká mužská jednička Jakub Menšík je ve 3. kole grandslamového Australian Open. Postup slaví i vracející se Karolína Plíšková a Linda Nosková.
Šestnáctý nasazený Menšík porazil v Melbourne španělského kvalifikanta Rafaela Jodara 6:2, 6:4, 6:4.
Někdejší světová jednička Plíšková, která mezi elitou hraje poprvé od srpna 2024, zdolala Janice Tjenovou z Indonésie 6:4, 6:4.
Nosková vyhrála 6:2, 4:6 a 6:2 nad domácí držitelkou divoké karty Taylah Prestonovou.
Naopak vypadla Kateřina Siniaková, která nestačila na favorizovanou Američanku Amandu Anisimovovou 1:6, 4:6.
Dvacetiletý Menšík, který před Australian Open vyhrál turnaj v Aucklandu, po protrápeném úvodním kole tentokrát odehrál jednoznačný zápas.
Už v úvodu rychle vedl 4:0 a jediné komplikace pak připustil na začátku třetí sady, kdy po dvou ztracených servisech prohrával 1:3.
I toto dějství však otočil a stejně jako před rokem se dostal na Australian Open do 3. kola.
Tam ho čeká jednadvacetiletý Američan Ethan Quinn, kterému patří 80. místo ve světovém žebříčku. Menšík proti němu v obou dosavadních vzájemných zápasech uspěl.
Plíšková se po dlouhé zdravotní pauza zaviněné zraněním kotníku může těšit na velký zápas s loňskou šampionkou z Melbourne Madison Keysovou, která zvítězila 6:1 a 7:5 nad krajankou Ashlyn Kruegerovou.
Po Američance Sloane Stephensové totiž třiatřicetiletá česká tenistka zdolala také o deset let mladší Tjenovou.
Semifinalistka Australian Open z roku 2019 Plíšková v duelu s indonéskou tenistkou ani jednou neztratila servis, všechny čtyři brejkboly odvrátila. Naopak soupeřčino podání jednou v každé sadě prolomila.
S Keysovou se Plíšková utkala jen jednou, v roce 2020 ji ve finále v Brisbane porazila.
Nasazená třináctka Nosková se proti hráčce ze druhé světové stovky Prestonové po jasně vyhraném prvním setu ve druhé sadě trápila.
Netrefovala první servis a kupila nevynucené chyby, ale ve třetím setu dovedla utkání do vítězného konce.
Může tak stále pomýšlet minimálně na zopakování svého tažení z roku 2024, kdy postoupila na Australian Open do čtvrtfinále.
Její další soupeřkou bude vítězka utkání mezi Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a Číňakou Wang Sin-jü.
Ve dvouhře skončila Siniaková. Proti Anisimovové po hladce ztraceném prvním setu více vzdorovala ve druhé sadě, ale ani tu nezískala.
V Melbourne zůstává ve hře v deblu, kde společně s Taylor Townsendovou obhajují loňskou trofej.
Z Bruselu se šíří válečný fanatismus. Mainstream se rozhodl jít do války
Se současnou českou vládou toho máme mnohem víc společného, než s tou předchozí, konstatuje při své první návštěvě od návratu Andreje Babiše do premiérského křesla maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. „Troufám si říct, že v těch nejdůležitějších otázkách jsme na jedné lodi.“
Španělé zahrnuli Slavii chválou. Odvážná a s energií, Barce způsobila potíže, píšou
Španělská média ocenila fotbalisty pražské Slavie za to, že navzdory takřka šestitýdenní zimní přestávce odehráli zápas s Barcelonou ve vysokém tempu a nadělali favoritovi problémy.
EU poprvé vyprodukovala více energie z větru a slunce než z fosilních paliv
Evropská unie vyprodukovala za loňský rok poprvé více elektrické energie z větru a slunce než z fosilních paliv. Podle agentur Reuters a AFP to uvedl energetický výzkumný institut Ember ve své analýze.
ŽIVĚTrump se v Davosu setká se Zelenským, chce konec krveprolití
Americký prezident Donald Trump plánuje dnes na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu jednat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Zelenskyj přitom v úterý řekl, že chce jet do Davosu na zasedání WEF jen tehdy, pokud by tam se Spojenými státy podepsal dokumenty o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a o obnově země.