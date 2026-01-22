Přeskočit na obsah
22. 1. Slavomír
Sport

Plíšková slaví postup a těší se na velký zápas. Dál jdou i Menšík a Nosková

Sport,ČTK

Česká mužská jednička Jakub Menšík je ve 3. kole grandslamového Australian Open. Postup slaví i vracející se Karolína Plíšková a Linda Nosková.

Australian Open Tennis
Karolína Plíšková po postupu do 3. kola Australian Open 2026Foto: AP
Šestnáctý nasazený Menšík porazil v Melbourne španělského kvalifikanta Rafaela Jodara 6:2, 6:4, 6:4.

Někdejší světová jednička Plíšková, která mezi elitou hraje poprvé od srpna 2024, zdolala Janice Tjenovou z Indonésie 6:4, 6:4.

Nosková vyhrála 6:2, 4:6 a 6:2 nad domácí držitelkou divoké karty Taylah Prestonovou.

Naopak vypadla Kateřina Siniaková, která nestačila na favorizovanou Američanku Amandu Anisimovovou 1:6, 4:6.

Dvacetiletý Menšík, který před Australian Open vyhrál turnaj v Aucklandu, po protrápeném úvodním kole tentokrát odehrál jednoznačný zápas.

Už v úvodu rychle vedl 4:0 a jediné komplikace pak připustil na začátku třetí sady, kdy po dvou ztracených servisech prohrával 1:3.

I toto dějství však otočil a stejně jako před rokem se dostal na Australian Open do 3. kola.

Tam ho čeká jednadvacetiletý Američan Ethan Quinn, kterému patří 80. místo ve světovém žebříčku. Menšík proti němu v obou dosavadních vzájemných zápasech uspěl.

Plíšková se po dlouhé zdravotní pauza zaviněné zraněním kotníku může těšit na velký zápas s loňskou šampionkou z Melbourne Madison Keysovou, která zvítězila 6:1 a 7:5 nad krajankou Ashlyn Kruegerovou.

Po Američance Sloane Stephensové totiž třiatřicetiletá česká tenistka zdolala také o deset let mladší Tjenovou.

Semifinalistka Australian Open z roku 2019 Plíšková v duelu s indonéskou tenistkou ani jednou neztratila servis, všechny čtyři brejkboly odvrátila. Naopak soupeřčino podání jednou v každé sadě prolomila.

S Keysovou se Plíšková utkala jen jednou, v roce 2020 ji ve finále v Brisbane porazila.

Nasazená třináctka Nosková se proti hráčce ze druhé světové stovky Prestonové po jasně vyhraném prvním setu ve druhé sadě trápila.

Netrefovala první servis a kupila nevynucené chyby, ale ve třetím setu dovedla utkání do vítězného konce.

Může tak stále pomýšlet minimálně na zopakování svého tažení z roku 2024, kdy postoupila na Australian Open do čtvrtfinále.

Její další soupeřkou bude vítězka utkání mezi Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a Číňakou Wang Sin-jü.

Ve dvouhře skončila Siniaková. Proti Anisimovové po hladce ztraceném prvním setu více vzdorovala ve druhé sadě, ale ani tu nezískala.

V Melbourne zůstává ve hře v deblu, kde společně s Taylor Townsendovou obhajují loňskou trofej.

