Plíšková si výhru v Kalifornii nezasloužila. Tak špatně jsem se necítila už dlouho, přiznala

Česká jednička v americkém Indian Wells otočila duel s olympijskou vítězkou Monikou Puigovou z Portorika a sama přiznala, že měla velké štěstí.

Indian Wells - Takhle si start do prestižního turnaje v kalifornském Indian Wells rozhodně nepředstavovala. Karolína Plíšková vyřadila Portoričanku Moniku Puigovou až po dramatickém průběhu 1:6, 6:4, 6:4 a po utkání česká jednička sebekriticky přiznala, že si postoupit ani nezasloužila.

"Můj výkon se hodně vzdálil mému plánu, jak tenhle zápas hrát. Takhle moje hra vypadat neměla. Nemyslím si, že jsem si zasloužila vyhrát. Ale stalo se," uvedla světová trojka v rozhovoru pro oficiální web WTA.

Česká tenistka před důležitým turnajem ujišťovala o své připravenosti, první zápas na takzvaném "pátém grandslamu" tak nicméně nevypadal. Na vině mohl být i fakt, že Plíšková musela ke svému utkání nastoupit pozdě večer.

"Tak špatně jsem se necítila už dlouho. První kola bývají vždy těžká, zejména pro nasazené hráčky, které jsou pod tlakem. Ona už jeden zápas odehrála, což jí pomohlo. Trénovala jsem během dne, takže podmínky na kurtu byly zcela rozdílné," nechala se slyšet.

Plíšková se po strašidelné první sadě nadechla k obratu, v rozhodujícím dějství ale rychle prohrávala 0:3. Češka se rozhodla, že bude čekat na své šance.

"Věděla jsem, že soupeřka může minout pár úderů, což nakonec i udělala. Ale pak jsem začala příšerně třetí set, i když to bylo jen o jednom brejku. Horší než dnes už to snad být nemůže," dodala favoritka, která v dalším kole vyzve Rumunku Irinu-Camelii Beguovou.

Plíšková mohla být ráda alespoň za to, že ji podržela její největší zbraň, tedy servis. "Jsem za to opravdu šťastná. Podání pracovalo v můj prospěch, zejména ve třetím setu, když jsem ztrácela. Jinak jsem se ale těžko dostávala ke své hře. Snad to bude lepší," uzavřela česká tenistka.

