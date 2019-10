Plíšková si na Turnaji mistryň zahraje o post jedničky i podíl na rekordní dotaci

S novou chutí vyrazí tenistka Karolína Plíšková na finále sezony. Znovu nabitá energií díky přípravě v domácím prostředí odletí na Turnaj mistryň, který se premiérově uskuteční v Šen-čenu a s rekordní dotací 14 milionů dolarů. Do Číny odcestuje s vědomím, že může uspět, ale i třikrát prohrát.

"A nebyla by to ostuda. Je to vybraná společnost, takže i pro první i druhou nasazenou je těžké říct: 'Jedu tam vyhrát'," řekla Plíšková v rozhovoru s ČTK a přitakala, že každá z osmi kvalifikovaných hráček je v podstatě favoritkou. "No právě. Ale věřím, že to může vyjít. I kdyby se jeden zápas nepovedl, tak se turnaj může vyhrát."

Na vrchol sezony, který se uskuteční od 27. října do 3. listopadu, se dostala počtvrté za sebou. "Je to každoroční cíl a je hezké, že jsem to dokázala. Mám za sebou další vyrovnanou sezonu bez výpadů a tenhle turnaj je za odměnu."

Po US Open vyhrála turnaj v Čeng-čou, ale následně na akcích ve Wu-chanu a v Pekingu neuspěla. "Na začátku asijské tour jsem se ještě kousla, ale pak to šlo dost dolů, hlavou i fyzicky," připustila Plíšková, že už na ni dolehla únava. Faktem je, že má letos na kontě ve dvouhře padesát vyhraných zápasů a celkem 65 odehraných. "To je znát i na hlavě. I když se vyhrává, tak to vezme trošku šťávu," podotkla.

Po návratu domů si dala čtyři dny volna a přípravu na Turnaj mistrů zvolila v Praze. Do české metropole za ní přiletěli španělská trenérka Conchita Martínezová i kondiční kouč. "Od Wimbledonu jsem doma strávila jen pár dnů a jsem ráda, že jsem byla tady. Pomohlo mi to a cítím se líp. Mám novou chuť," konstatovala Plíšková.

Přes vydatnou porci zápasů a turnajů se cítí zdravotně v pořádku. "Jsem držák," podotkla s úsměvem a dodala: "Jak moc hraju, tak mi to přijde skoro jako zázrak, ale možná je to genetika a fyzioterapeuta sebou tahám všude a udržuju se."

Stejně jako v posledních týdnech bude i na Masters hrát o post světové jedničky. "V hlavě to nemám, to spíš ostatní. Samotný turnaj by znamenal víc, kdybych vyhrála. Žebříček by byl bonus, nemyslím na to," řekla aktuální světová dvojka, která nemá z žádné ze soupeřek strach. "Respekt mám ke všem, ale ten tenisový."

Na Turnaj mistryň se poprvé kvalifikovala v roce 2016 a skončila ve skupině. Loni i předloni vždy postoupila do semifinále. To se ještě hrálo v Singapuru. "Raději bych letěla tam, hrálo se mi tam dobře a mám na to dobré vzpomínky, ale nebudu si stěžovat. Bude to nové, ale pořád to je v hale, což, si myslím, je výhoda, protože v hale můj tenis funguje. Na to se těším," řekl sedmadvacetiletá Plíšková.

O novém dějišti Šen-čenu si nic nezjišťovala. Jen kontrolovala hotel. "Vypadá hezky, ale jedinečný jako v Singapuru nebude," poukázala na ubytování v Marina Bay Sands s vyhlášeným bazénem na střeše ve výšce 200 metrů. "V Číně zase bude super, že to bude z hotelu na tenis skoro pěšky, což ušetří spoustu času," řekla a přála si, aby oproti Singapuru i turnajům WTA v Číně přijde do ochozů více fanoušků.

smr gi