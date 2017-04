Plíšková se těší, jak si s Kotyzou pořádně zatrénuje. Největší problém? Pohyb a pokrčování v kolenou

před 16 minutami

Letos nikdo na okruhu nezískal víc bodů než ona, přesto je Karolína Plíšková se svým tenisem ještě nespokojená. Zvlášť nyní před začátkem antukové sezony. Proto novinářům na úterní tiskové konferenci ke květnovému pražskému turnaji WTA Tour přiznala, že se těší, jak si s trenérem Davidem Kotyzou konečně zatrénuje a na "cihlový" povrch se pořádně připraví.

Během tří měsíců máte na kontě 23 vítězství a jen čtyři porážky, jste spokojená se startem roku?

Určitě. Je to nejlepší začátek sezony v životě, na race do Singapuru jsem první, mám spoustu vyhraných zápasů. V prvním kole jsem prohrála jen jednou, takže úspěchů je hodně. Porazila jsem dobré hráčky a prohrála jen s kvalitními soupeřkami, takže první tři měsíce na betonu hodnotím výborně, uvidíme co antuka.

Z Indian Wells a Miami máte dvě semifinále, nemrzí vás, že alespoň z jednoho nemáte titul?

V Indian Wells jsem mohla prohrát hned v prvním kole, takže jsem si nic nevyčítala. Kuzněcovová je dobrá hráčka a nakonec ve finále prohrála. Dvakrát účast v semifinále je úspěch. V Miami mi už docházely síly, po prvním setu jsem odpadávala. Taky nevím, jak by dopadlo finále Kontoaovou. Asi kdybych zahrála trochu líp, mohl tam aspoň jeden titul být, ale i tak spokojenost.

Vzhledem k tomu, jak se sezona skvěle vyvíjí, mění se nějak i vaše letošní cíle?

Momentálně jsou cíle tituly, když jsem na turnajích jedna z těch nejvýše nasazených. Už tam nejedu uhrát kolo nebo dvě. Zatím se to daří plnit, letos už mám dva tituly a k tomu spoustu dobrých výsledků. Samozřejmě se soustředím na grandslamy, kde se mi obvykle nedařilo, ale poslední dva se to už zlepšilo. Teď to bude o tom, abych uhrála něco dobrého v Paříži a Wimbledonu.

Na to se teď budete soustředit s trenérem Davidem Kotyzou?



Cíle nějaké máme, ale nechtěla bych o nich mluvit, je před námi antuka. Uplynulé tři měsíce byly spíš o turnajích než o tréninku. Před sezonou jsem byla nemocná, takže teď bude konečně šance se připravit a s Davidem pořádně potrénovat.

Věřím, že letos bych mohla být na antuku připravená. Bude šance se víc věnovat i kondici. David mi samozřejmě věří i na antuce, i když se mi na nich doteď úplně nevedlo.

Na čem tedy budete nejvíc pracovat?



I když jsem toho vyhrála hodně, úplně spokojená se svým tenisem zatím nejsem, Budou to nějaké technické věci, kondiční příprava, práce na pokrčení v kolenou, to je můj celoživotní problém, pořád bude na čem pracovat. Vyhrála jsem hodně zápasů, i když jsem nehrála dobře, tak doufám, že jich vyhraju ještě víc, když mi to půjde.

V čem je pro vás antuka tak nepříjemná?



S mým stylem hry je to těžké, servis tam nepíše, pohyb není ideální. Záleží také na losu, jaké hráčky dostanete, pokud dostanete tenistky, u kterých je těžké ten míč zabít i na betonu, na antuce to je ještě složitější. Musí se to sejít. Je to rok, co jsem na antuce hrála, tak snad to bude letos lepší.

Na antuce vás v květnu čeká coby nejvýše nasazenou hráčku turnaje J&T Banka Prague Open, těšíte se?

Těším. V posledních letech titul a loni semifinále s Luckou Šafářovou, doufám, že vyjde lepší počasí než loni. Myslím, že letos budu připravená výborně. Mám před tím turnaj ve Stuttgartu, tak snad to bude dobré. Chtěla bych to vyhrát, když jsem nejvýše nasazená.

autor: Miroslav Harnoch

