Návrat bývalé světové jedničky. Jsem trošku paranoidní a na problémy zvyklá, přiznává

Nastoupit chce, přestože se aktuálně potýká s problémy se zády. Uvedla to v podcastu Rakety.
"Jedu koncem týdne do Portugalska. Doufám, že se mi do té doby nic nestane. Jsem trošku paranoidní, ale snad ne. Měla jsem hrát už v tomto týdnu, ale mám trochu problémy se zády," řekla Plíšková s tím, že původně plánovala startovat už nyní na turnaji ITF ve Francii.
"Sice tam furt jsou (problémy se zády), nicméně už jsem si na ně zvykla. Takže pojedu i tak, abych trošku věděla, kde jsem. Uvidíme, jak to půjde," dodala.
Na elitní okruh WTA Tour by se třiatřicetiletá rodačka z Loun chtěla vrátit na asijské šňůře. "Pokud přežiju příští týden a psychicky i fyzicky svůj první zápas, tak se potom chystáme do Asie, kde bych ráda něco odehrála," řekla Plíšková.
Vítězka 17 turnajů na okruhu WTA a dvojnásobná grandslamová finalistka nehraje od konce loňského srpna, kdy si v úvodu utkání druhého kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník.
Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.