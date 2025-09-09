Tenis

Návrat bývalé světové jedničky. Jsem trošku paranoidní a na problémy zvyklá, přiznává

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Tenistka Karolína Plíšková se po více než roční pauze zaviněné zraněním kotníku vrátí na kurty příští týden na challengeru v Portugalsku. Bývalá světová jednička dostala od pořadatelů turnaje kategorie WTA125 v Caldas da Rainha divokou kartu a k prvnímu startu od loňského US Open tak nemusí využít chráněný žebříček.
Karolína Plíšková
Karolína Plíšková | Foto: Reuters

Nastoupit chce, přestože se aktuálně potýká s problémy se zády. Uvedla to v podcastu Rakety.

"Jedu koncem týdne do Portugalska. Doufám, že se mi do té doby nic nestane. Jsem trošku paranoidní, ale snad ne. Měla jsem hrát už v tomto týdnu, ale mám trochu problémy se zády," řekla Plíšková s tím, že původně plánovala startovat už nyní na turnaji ITF ve Francii.

Související

"Hele, ta holka neumí tenis." Siniakové vzaly další titul hráčky s bídnou pověstí

U.S. Open

"Sice tam furt jsou (problémy se zády), nicméně už jsem si na ně zvykla. Takže pojedu i tak, abych trošku věděla, kde jsem. Uvidíme, jak to půjde," dodala.

Na elitní okruh WTA Tour by se třiatřicetiletá rodačka z Loun chtěla vrátit na asijské šňůře. "Pokud přežiju příští týden a psychicky i fyzicky svůj první zápas, tak se potom chystáme do Asie, kde bych ráda něco odehrála," řekla Plíšková.

Vítězka 17 turnajů na okruhu WTA a dvojnásobná grandslamová finalistka nehraje od konce loňského srpna, kdy si v úvodu utkání druhého kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník.

Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

Související

Lojda: Spekulace kolem zranění Vondroušové? Komentáře hvězdného kouče byly scestné

Markéta Vondroušová v zápase 3. kola US Open s Jasmine Paoliniovou
 
Mohlo by vás zajímat

"Hele, ta holka neumí tenis." Siniakové vzaly další titul hráčky s bídnou pověstí

"Hele, ta holka neumí tenis." Siniakové vzaly další titul hráčky s bídnou pověstí

Další Češka už oslňuje na elitním okruhu. A hned ji čeká souboj s krajankou

Další Češka už oslňuje na elitním okruhu. A hned ji čeká souboj s krajankou
2:32

Lojda: Spekulace kolem zranění Vondroušové? Komentáře hvězdného kouče byly scestné

Lojda: Spekulace kolem zranění Vondroušové? Komentáře hvězdného kouče byly scestné

"Češky? Legrační." Rozporuplná hláška americké hvězdy pobavila svět tenisu

"Češky? Legrační." Rozporuplná hláška americké hvězdy pobavila svět tenisu
Tenis sport Obsah Karolína Plíšková

Právě se děje

před 5 minutami
Otvírák extraligy zvládla lépe Sparta. Proti Motoru se trefila i kanadská posila
Hokej

Otvírák extraligy zvládla lépe Sparta. Proti Motoru se trefila i kanadská posila

Utkáním mezi Českými Budějovicemi a Spartou se rozběhl nový ročník hokejové extraligy.
před 9 minutami
Chorvati se do Prahy těší: Jsme mnohem lepší než Češi, neměly by být žádné problémy
Fotbal

Chorvati se do Prahy těší: Jsme mnohem lepší než Češi, neměly by být žádné problémy

Sebevědomí Chorvati vedou kvalifikační skupinu a plánují, že během příštího srazu v Praze vyřeší postup na mistrovství světa.
Aktualizováno před 18 minutami
Europoslanci schválili rezoluci o Ukrajině, chtějí ji v EU
Zahraničí

ŽIVĚ
Europoslanci schválili rezoluci o Ukrajině, chtějí ji v EU

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 48 minutami
Ukrajina nás chtěla vtáhnout do války, říká exprezident Polska. Naletěla i Černochová
0:48
Zahraničí

Ukrajina nás chtěla vtáhnout do války, říká exprezident Polska. Naletěla i Černochová

Polsko znovu rozvířila slova bývalého prezidenta Andrzeje Dudy. Podle něj se Ukrajina pokusila v roce 2022 vtáhnout Polsko do války s Ruskem.
Aktualizováno před 48 minutami
Izrael udeřil na vedení Hamásu v Kataru, podle Netanjahua právem
Zahraničí

Izrael udeřil na vedení Hamásu v Kataru, podle Netanjahua právem

Izraelská armáda v úterý zaútočila na sídlo vedení palestinské teroristické organizace Hamás v Kataru.
před 1 hodinou
Daňový džihád. Stanjura ve sněmovně cupoval Babišův volební program
Domácí

Daňový džihád. Stanjura ve sněmovně cupoval Babišův volební program

Výběr daní funguje, Daňová kobra zachránila poplatníkům miliardy, ukázal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).
před 2 hodinami
Etiopie otevřela největší hydroelektrárnu v Africe. Přijdeme o vodu, bojí se Egypt
Zahraničí

Etiopie otevřela největší hydroelektrárnu v Africe. Přijdeme o vodu, bojí se Egypt

Etiopie otevřela na řece Modrý Nil vodní dílo nazvané Velká přehrada etiopského znovuzrození. Jeho součástí je i největší hydroelektrárna v Africe.
Další zprávy