Další trenérská rošáda. Plíšková se po pěti měsících vrací k Bajinovi

Českou tenistku Karolínu Plíškovou povede v nové sezoně opět trenér Sascha Bajin. Německý kouč se k bývalé světové jedničce vrací po pěti měsících a střídá dosavadního trenéra Leoše Friedla. Plíšková o tom informovala na svém webu.

"Vracím se hlavně z toho důvodu, že stále věřím, že můžu svými postřehy Karolíně pomoct. Její hra se po zranění ruky postupně zlepšovala a v mých očích dokázala, že se stále může měřit s těmi nejlepšími na světě. Na tyto výkony budeme chtít navázat, a proto jsme se rozhodli naše spojení obnovit. Už se nemůžu dočkat, až budu zase sedět v jejím rohu," řekl Bajin.

Osmatřicetiletý kouč vedl Plíškovou od listopadu 2020 do letošního července. Vítězka 16 turnajů WTA ve dvouhře se pod jeho vedením dostala vloni do finále Wimbledonu. V této sezoně se jí však po zlomenině zápěstí tak nedařilo a v létě spolupráci s Bajinem ukončila. S Friedlem se sice dostala do čtvrtfinále US Open, ve světovém žebříčku však klesla na 31. místo.

Připravujeme podrobnosti.