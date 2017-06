Plíšková proti Garciaové očekává francouzské peklo. To mě ale nerozhodí, hlásí

před 1 hodinou

Karolína Plíšková ví, co ji ve středu v čtvrtfinálovém duelu tenisového French Open čeká. Domácí diváci budou hnát svou favoritku Caroline Garcaaovou. Česká hráčka se ale prý nenechá zastrašit.

Paříž - S větší podporou servisu a aktivitou chce tenistka Karolína Plíšková naložit se čtvrtfinále antukového French Open. Ve středu se proti turnajové dvojce postaví domácí Caroline Garciaová, kterou v areálu Rolanda Garrose požene za výhrou publikum. Z něj Plíšková strach nemá.

"Jo, budu mít hned dva soupeře," řekla Plíšková, ale z diváků si těžkou hlavu nedělá. "Jsem zvyklá. Mám tady nějaké svoje lidi, to mi stačí. Nejsem typ, kterého by to rozhodilo. Počítám s tím, že to bude peklo," očekává rodačka z Loun.

Francouzští diváci už letos rozhodili obhájkyni titulu Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska, která prohrála s domácí Kristinou Mladenovicovou a později se před novináři rozplakala.

Plíšková je vycepovaná díky fedcupovým řežím. Loni ve finále ve Štrasburku si francouzskou vřavu vyzkoušela. "Horší to nebude," řekla nejdříve a pak dodala: "Na grandslamu je asi těžší hrát proti domácí holce, ale fedcupy pomůžou."

Plíšková, která se v případě postupu do finále v Paříži stane světovou jedničkou, má s Garciaovou (27. WTA) vyrovnanou bilanci 2:2. Jediný zápas na antuce vyhrála předloni v Madridu Francouzka, naposledy letos v Dauhá Češka.

"Nesmím ji nechat moc hrát. Když bude mít čas, tak to bude rozdělovat a já budu běhat. To už tady bylo čtyřikrát, to už nechceme. A samozřejmě musím dobře servírovat," řekla pětadvacetiletá Plíšková před duelem s o rok a půl mladší Garciaovou, která je stejně jako Češka poprvé ve čtvrtfinále na French Open.

"Pravděpodobně se bude hrát na Chatrieru," odhadl kouč Plíškové David Kotyza, že se bude hrát na centrálním kurtu. "Bude to s domácí soupeřkou, která hraje rychle. Kája ji zná a ví, že moc času na spekulování není. Myslím si, že to může být dobrý zápas. Jestli chce Kája uspět, dobře si uvědomuje, že bude muset hrát," řekl trenér.

Loňská i předloňská královna es Plíšková doufá, že si mnohem víc bodů připraví prvním servisem. Jeho přesnost chce zlepšit. V posledních dvou zápasech trefila jen každý druhý. "Musím mít jeho procento vysoké. Bude důležité jít přes první podání, aby mě nehrnula z druhýho, protože do toho hodně chodí," řekla tenistka.

"Karolína nehraje moc variabilně, ale má tvrdý a nebezpečný forhend a výborný servis. Antuka možná není její povrch, ale má zkušenosti. Bude to velký boj," řekla Garciaová.

V prvních čtyřech kolech měla Plíšková všechny soupeřky z druhé půlky první stovky světového žebříčku. Ač se na antuce necítí nejlépe a nehrála oslnivě, dokázala vždy vítězství vybojovat. "Teď už jen bojovnost stačit nebude," tuší. "Bude to úplně jiná hráčka, než jsem hrála doteďka. Ani jedna to nestřílela a nehrnula odzadu. Bude to jiná hra a pro mě asi momentálně na antuce příjemnější," doufá.

Garciaová je na grandslamu poprvé mezi nejlepší osmičkou. Na jaře měla problémy se zády a říká, že se naučila hrát bez negativních emocí. "Dříve mě úplně pohlcovaly a v důležitých momentech jsem se rozklepala. Teď už ne," řekla.

Poslední Češkou v semifinále turnaje byla předloni Lucie Šafářová, která nakonec prohrála až ve finále. Jedinou českou vítězkou French Open je Hana Mandlíková z roku 1981. Martina Navrátilová uspěla dvakrát, ale už jako Američanka.