Plíšková porazila soupeřku, která budí rozruch. Teď ji čeká světová pětka

Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olijnykovovou 6:4, 6:4.
Zkušená česká tenistka se na oblíbeném tvrdém povrchu mohla proti soupeřce, jež vyvolává na okruhu rozruch svými výroky, spolehnout ve větrném počasí na servis, povedla se jí i čtyři esa. Napodobila tak Sáru Bejlek, jež postup vybojovala v neděli.
Na Canadian Open, na němž si zahrála před pěti lety finále, i když při střídání dějišť to bylo v Montrealu, nyní Plíšková vyzve světovou pětku Mirru Andrejevovou z Ruska.
Z Češek se v Torontu ještě představí wimbledonské šampionky Linda Nosková a Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Nikola Bartůňková.
Alexandra Ealaová porazila v dohrávaném finále ve Washingtonu 4:6, 6:4, 6:0 nasazenou jedničku Jessicu Pegulaovou z USA a jako první tenistka z Filipín vyhrála turnaj WTA Tour. V mužském finále se následně střetnou Američan Taylor Fritz se Španělem Rafaelem Jódarem.
Na neděli plánovaný finálový program v americké metropoli narušil výrazně déšť. Muži ani hrát nezačali, ženské finále bylo přerušeno za stavu 6:4, 1:2 pro domácí tenistku.
Dohrávka se nicméně podařila lépe jednadvacetileté Ealaové. Osmadvacátá hráčka žebříčku si díky výhře 6:4 vynutila třetí set a v něm světovou trojku Pegulaovou za 25 minut deklasovala.
Premiérového triumfu pro sebe a svou stočtrnáctimilionovou vlast získala na druhý pokus poté, co ještě loni v Eastbourne ve finále neuspěla.
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