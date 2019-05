Plíšková po římském zázraku: Už nejsem agresivní ranařka. V Paříži víc věří Kvitové

před 8 minutami

"V Římě jsem od sebe nečekala vůbec nic," přiznala Karolína Plíšková po překvapivém triumfu v italské metropoli. Češka před turnajem odehrála na antuce jen tři zápasy, přičemž vyhrála jediný.

Na poslední chvíli se zbavila nepříjemného virového onemocnění. Se stoprocentním tréninkem začala až pár dní před startem bojů v areálu Foro Italico. V Římě se jí navíc dlouhodobě nedařilo, ze čtyř dosavadních účastí třikrát nezvládla hned úvodní duel.

Naposledy loni, kdy se s věčným městem loučila brutálním výbuchem vzteku a mastnou pokutou.

Poté, co v neděli odpoledne pozvedla vítěznou trofej, tak mohla upřímně vydechnout: "Tohle je pro mě zázrak."

Sedmadvacetiletá tenistka získala třináctý titul kariéry, ten dosud nejcennější na dříve neoblíbené antuce. Vyskočila v žebříčku o pět míst na druhou pozici. Stala se po Petře Kvitové a Kiki Bertensové třetí hráčkou, která v letošní sezoně ovládla dva turnaje.

A zatímco před Římem s ní nikdo z expertů nepočítal, najednou se za jejím jménem objevují věty o jedné z největších favoritek nadcházejícího Roland Garros.

"Určitě tam budou větší favoritky než já," prohlásila Plíšková a jmenovala právě Kvitovou a Bertensovou. Ona ale bude plnit roli turnajové dvojky. Může to znamenat, že do Paříže už nepojede tak uvolněná, jako do Říma.

"Měla jsem opravdu nulová očekávání. Někdy je to tak lepší. Hrajete uvolněně, bez myšlenek na výhry nebo tituly. Pomohlo mi to," přiznala po Kvitové druhá nejlepší tenistka dosavadního průběhu sezony.

Řím u ní stoupl takříkajíc z nuly na sto. "Nebylo to tady pro mě v minulosti šťastné místo. Ale když se vám pak povede něco takového, je to hned jiné. Začnete milovat město, začnete milovat turnaj. Teď se to změnilo a Řím je mým oblíbeným turnajem," smála se Plíšková v rozhovoru pro WTA.

Češka v posledních sezonách na antuce roste a popírá předpoklady o tom, že vysoké tenistky s útočným stylem hry nemají na oranžové drti šanci konkurovat běhavým obranářkám. Sama však po triumfu v Římě symbolicky vyndala své jméno ze škatulky ranařek, do níž ji tenisový svět už tak nějak automaticky zařazuje.

"Necítím to tak, že jsem nějaká super agresivní hráčka. Neblázním, jsem trpělivá. Neříkám, že jsem defenzivní, ale zařadila bych se někam doprostřed," vylíčila, jak vnímá svůj vlastní herní styl.

Dříve klasickou ranařkou bývala. Hrála stylem padni, kam padni. "Když mi bylo devatenáct, chtěla jsem hrát pokaždé winner. Teď je to jiné. Čekám na své šance, zbytečně neriskuju a buduju každý bod od nuly. V každé výměně mám šanci. Čím jsem starší, tím jsem trpělivější," vysvětlila svůj přerod.

Originální přístup má také k tématu, které se v současném ženském tenise často rozebírá. Jde o schopnost měnit styl hry, pokud se nedaří. Často se hovoří o plánu A a plánu B. Nic takového ale Plíšková nevyznává.

"Myslím si, že je lepší žádný plán B nemít," smála se na tiskové konferenci po římském finále.

"Můj mentální trenér říká, že plán B může zničit tvůj plán A. A já souhlasím s tím, že člověk musí věřit tomu, co má. Právě teď se cítím velmi dobře, sebevědomě, vím o svých zbraních a těm věřím," dodala.

S podobným přístupem chce útočit na závěrečná kola i v Paříži. "Musím hrát s vědomím, že to jde i na antuce. Jinak by to nemělo cenu," uvedla Plíšková.