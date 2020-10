Plíšková - Ostapenková. Česká favoritka bojuje o další kolo proti bývalé šampionce

Tenisové French Open v areálu Rolanda Garrose sice dostalo nový termín, podmínky pro hráče a hráčky jsou úplně jiné než na přelomu května a června, přesto to však na prestiži největšímu antukovému turnaji neubírá. Každý hráč se chce dotknout svatého grálu v podobě trofeje pro vítěze. Jinak nepřemýšlí ani Karolína Plíšková, která je v hlavním městě Francie druhou nasazenou hráčkou. Česká tenistka sice není na antuce tak doma jako například Simona Halepová, přesto patří do užšího okruhu favoritek. Cesta do finále je ale trnitá, je třeba vyhrát šest utkání, abyste mohli hrát o vysněný triumf. Plíškovou dnes čeká teprve druhé kolo, ale soupeřka v něm bude obzvláště těžkou překážkou. Je jí totiž bývalá vítězka tohoto turnaje Jelena Ostapenková z Lotyšska.