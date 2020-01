Plíšková - Ósakaová 2:1. Češka utekla z mečbolu a v maratonu si vybojovala finále

Pro Plíškovou jde tradičně o výborný start do sezony. Na australských turnajích před Melbourne se ji dařívá pravidelně a loni byla blízko i finále na australském majoru. Jenže v semifinále ji vystavila stopku právě japonská hvězda, která byla pár měsíců po triumfu z US Open a v Melbourne si došla hned pro další. To, když ve finále pak skolila další českou tenistku, již zmíněnou Petru Kvitovou. Plíšková byla jako druhá nasazená poslána rovnou do druhého kola a odehrála jen dvě utkání. Domácí Tomljanovičovou porazila 2:1 na sety a včera si ve čtvrtfinále poradila 2:0 s Alison Riskeovou z USA.