"Nemusela jsem předvést svůj nejlepší tenis." Plíšková prosvištěla do 3. kola US Open

před 51 minutami

Tenistka Karolína Plíšková postoupila do 3. kola grandslamového US Open. Pod zataženou střechou kurtu Arthura Ashe zdolala Mariam Bolkvadzeovou z Gruzie 6:1 a 6:4. Hrát by měla i Karolína Muchová proti Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, ale program na menších newyorských dvorcích začne kvůli dešti s tříhodinovým zpožděním.

Turnajová trojka Plíšková měla štěstí, že se ve Flushing Meadows dostala na největší kurt se zatahovací střechou. V halových podmínkách měla zápas se soupeřkou z kvalifikace, která v žebříčku WTA figuruje na 202. místě a hrála s obvázaným levým lýtkem a pravým stehenním svalem, od začátku pod kontrolou. "Jsem ráda, že moje podání bylo lepší než v prvním kole. Hrála jsem solidně, nemusela jsem předvést svůj nejlepší tenis," řekla Plíšková, jež si zajistila postup do 3. kola jako první tenistka ze všech. Dvacetiminutovou první sadu Plíšková ukončila jedním ze svých devíti es v utkání. Ve druhém setu získala brejk na 2:1 a pak poprvé a naposledy v utkání přišla o servis. Levou rukou hrající soupeřku vyřadila za hodinu a pět minut. O osmifinále bude finalistka turnaje z roku 2016 Plíšková hrát s vítězkou utkání mezi Ons Džabúrovou z Tuniska a Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou. Infografika Plíšková už je ve třetím kole. Projděte si program a výsledky US Open

autoři: Sport, ČTK | před 51 minutami