Plíšková se grandslamu znovu nedočká. V Austrálii nepotvrdila roli favoritky

Policie hledá 14letou Elišku Primasovou z Liberce. Dívka se v úterý vpodvečer nevrátila z vycházky poblíž dětského diagnostického ústavu v ulici U Opatrovny. Do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu a podle policie by mohla být v ohrožení života. Veškeré informace, které by mohly vést k jejímu vypátrání, lze volat na tísňovou linku 158, nebo oznámit na libovolné služebně, uvedla policie.

Hledaná Eliška Primasová je přibližně 157 centimetrů vysoká, má drobnou postavu a špinavé blond vlasy ostříhané na mikádo. V době svého odchodu byla oblečená do hnědé zimní bundy a černých šusťákových kalhot. Na sobě dále měla růžové zimní boty a černou zimní čepici.

Dívka odešla v úterý v 17:35 hodin z vycházky v ulici U krematoria v Liberci, odkud se dosud nevrátila do místa svého současného pobytu. "Vzhledem k tomu, že prováděné prověrky v nemocničních zařízeních, u rodinných příslušníků, na nádražích a v místech dalšího možného výskytu byla zatím neúspěšná, obracíme se žádostí o spolupráci při jejím vypátrání na veřejnost," uvedla policie.