Muži, kteří protestují, jsou slaboši, říká Plíšková. Za rovné odměny ale nebojuje

Karolína Plíšková podporuje spojení ženského a mužského tenisu pod jednu asociaci. "Pomohlo by nám to," prohlásila česká jednička v rozhovoru pro agenturu PA Media.

O spojení ATP a WTA pod jednu pomyslnou střechu se výrazněji mluví od poloviny dubna, kdy se k tématu pozitivně vyjádřil Roger Federer.

Vzápětí vyšlo najevo, že obě hlavní tenisové organizace o případné fúzi jednají už od začátku letošního roku.

Nápad získal silnou podporu mezi velkými tenisovými osobnostmi, z těch českých se okamžitě pro vyslovila Petra Kvitová. A jak vyšlo najevo nyní, spojení by se zamlouvalo také Plíškové.

"Ženské tůře by to mohlo jen a jen pomoci. Nevím, o čem se jedná konkrétně, ale pokud je šance říct ano, pak říkám ano," uvedla v rozhovoru s tím, že realizace může trvat roky.

Na otázku, zda by revoluční změna pomohla k zavedení rovných odměn na všech turnajích, nejen na grandslamech, ovšem odpověděla následovně.

"O tom pochybuji a není to pro mě rozhodně to hlavní. Nepotřebuji mít stejné peníze jako muži, jde mi spíš o to mít stejnou šanci nastoupit na centrálním kurtu nebo hrát zápas, který přenáší televize. Se změnou, o které mluvíme, by to mohlo být reálnější."

Na druhou stranu jí vadí muži, kteří proti srovnání odměn otevřeně vystupují.

"Nemám ráda muže, kteří si stěžují a vehementně odmítají, abychom dostávaly stejně peněz. Myslím, že je to od nich velmi slabošské," prohlásila rázně.

Argument o zápasech hraných na tři vítězné sety nebere jako relevantní. "To je jen na grandslamech. Rozumím tomu, že hrají déle, ale přece jen jsou to muži, jsou silnější než my," uvedla. "Nevím, proč by se měli muži a ženy neustále srovnávat," dodala.

Světová trojka, která nehrála soutěžní zápas od únorového turnaje v katarském Dauhá, minulý týden zrušila účast na podniku O pohár prezidenta ČTS v pražské Stromovce.

Příští týden se ale chystá na Štvanici, kde se za zavřenými dveřmi na antuce odehraje LiveScore Cup. Kromě ní se zúčastní její sestra Kristýna, Markéta Vondroušová, Barbora Strýcová, Karolína Muchová nebo Ruska žijící v Praze Jekatěrina Alexandrovová.

"Moc se na to těším, je to už strašně dlouhá doba bez zápasů. Chybí mi to. Hrála jsem proti trenérům, teď už bych si ale zase ráda zahrála proti holkám. Obsazení bude kvalitní," podotkla.

Plíšková stále doufá, že se v srpnu rozjedou ostré turnaje na amerických betonech.