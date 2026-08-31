Plíšková musela umravňovat Hrdličku na tribuně. Pak promluvila o poslední sezoně

Tenistce Karolíně Plíškové se v nedělním 1. kole US Open podařilo otočit utkání, v němž už sama ztrácela naději. S Belgičankou Hanne Vandewinkelovou prohrávala 2:6, 2:5 a čelila také mečbolu. Nakonec ale vyhrála druhou sadu 7:5, ve třetím setu uspěla 6:3 a vítězství si vážila o to více, že se úspěšně vrátila do dějiště v New Yorku, kde se před dvěma lety vážně zranila.
"Asi bych lhala, kdybych řekla, že jsem věřila. Na druhou stranu tam je vždy nějaká naděje a já vím, že v těch koncovkách a obratech jsem byla vždy docela dobrá," řekla Plíšková. "Bylo to jednou nohou ztracené. Zároveň jsem ale měla pocit, že jsem měla ve spoustě hrách gameboly a šance. Výsledek 2:6, 2:5 byl sice přísný, ale měla jsem pocit, že když se to sejde, nebo zahraju trochu lépe, tak to dokážu zdramatizovat," uvedla.
Čtyřiatřicetiletá rodačka z Loun a finalistka turnaje z roku 2016 byla ve druhém setu blízko vyřazení hlavně za stavu 4:5, kdy čelila na přijmu mečbolu. Dokázala ho ale odvrátit. "Tam jsem se vydala zázračně na síť a poté už jsem věřila, že to zvládnu. Přišlo mi, že ona (Vandewinkelová) pak byla trošku dole a já se zlepšila," podotkla Plíšková.
K obratu jí pomohla i podpora trenérského boxu v čele s manželem Michalem Hrdličkou. Žertovala, že právě on byl slyšet nejvíce. "On je vždy hodně slyšet. Trošku jsem ho tam i brzdila, ale on se moc nenechá. Někdy to pomáhá, ale někdy jsem ráda, když mám svůj klid," řekla bývalá světová jednička.
Úspěšného vstupu do posledního grandslamu sezony si vážila o to více, neboť zde předloni utrpěla vážné zranění nohy. Kvůli němu vynechala takřka celou minulou sezonu.
"Určitě mě to těší. Vloni jsem tu nebyla, takže si člověk pak víc váží, že se může pořád dostat na stejná místa, kde byl předchozích patnáct let. Zranění vám přehodnotí celý život a priority. Vloni jsem touto dobou začala teprve hrát a říkala si, že už se třeba ani na ten level nedostanu. Ale podařilo se to a beru to jako velký úspěch. To, že jsem se sem vůbec dostala a můžu si tu zahrát, beru jako bonus," uvedla.
Sezonu, do níž vstupovala v lednu s velkými otazníky, brala pozitivně. Během roku se dostala do semifinále turnaje v Nottinghamu či do čtvrtfinále v Madridu. Ve světovém žebříčku se vrátila do první stovky, patří jí nyní 57. místo.
"Myslím, že sezona byla dobrá a nad očekávání. Je těžké být spokojený s něčím, když víte, že jste byl v úplné špičce, ale vzhledem k situaci, v jaké jsem byla a situaci, jaké jsem, jsem s tím spokojená. Nechci si dávat nějaké obří cíle, které momentálně nejsou na místě. Na začátku sezony před Austrálií jsem si říkala, že bych se chtěla dostat na nějaké turnaje a pár zápasů uhrát. A teď jsem zpět zpátky v širší špičce, takže je to sezona nad očekávání," řekla Plíšková.
I proto dvojnásobná grandslamová finalistka přemítá, zda si kariéru ještě neprodlouží. Rozhodne se ale později.
"Je to těžké. Nějaké plány byly a samozřejmě se to v průběhu mění s tím, jak hraju a jak se cítím. Zatím těžko říct. Plán byl odehrát tento rok a pak si sednout a říct, jak se budu cítit. Ta motivace tam pořád je a je o to větší, že jsem v té širší špičce. Zároveň se tu ale nechci v žádném případě táhnout do 40 let. Jestli tohle tedy není poslední sezona, tak ta příští poslední určitě bude," doplnila s úsměvem Plíšková.
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