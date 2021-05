Plíšková - Martićová 1:1. Češka ztratila kontrolu nad zápasem. Jde se do třetího setu

Příprava na French Open je v plném proudu. Antukové turnaje následují v rychlém sledu za sebou. Stuttgart, Madrid, Řím. Hlavní město Itálie hostí opět to nejlepší, co ženský okruh nabízí. Na rozdíl od Madridu se vše musí odehrát v jednom týdnu, takže utkání jdou těsně po sobě. Navíc včera, lidově řečeno, počasí do programu "hodilo vidle". Nedohrály se dvě mužská a jedno ženské utkání, dnes tak budou mít někteří hráči náročný program. Netýká se to však poslední české zástupkyně v turnaji ani její soupeřky. O finále si dnes zahraje Karolína Plíšková proti nepříjemné Chorvatce Petře Martićové. Obě zvládly své duely dohrát včera před deštěm.