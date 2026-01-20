Přeskočit na obsah
20. 1.
Sport

Plíšková je zpět, v Austrálii slaví postup. Radují se i další tři české tenistky

Sport,ČTK

Česká tenistka Karolína Plíšková postoupila při návratu po zranění do 2. kola Australian Open.

Australian Open
Karolína Plíšková slaví postup do 2. kola Australia Open 2026Foto: REUTERS
Bývalá světová jednička, která kvůli zdravotním potížím chyběla rok a půl na turnajích okruhu WTA, porazila v úvodní fázi prvního grandslamového turnaje sezony Američanku Sloane Stephensovou 7:6, 6:2.

Uspěly také Tereza Valentová, Kateřina Siniaková a Linda Fruhvirtová. Dohrála jen Sára Bejlek.

Osmnáctiletá Valentová porazila domácí Australanku a nasazenou třicítku Mayu Jointovou 6:4, 6:4.

Siniaková deklasovala Maďarku Pannu Udvardyovou 6:1, 6:2.

Fruhvirtová zdolala Novozélanďanku Lulu Sunovou 6:3, 7:5. Bejlek prohrála s Američankou Ashlyn Kruegerovou 3:6, 3:6.

Třiatřicetiletá Plíšková chyběla mezi elitou od srpna 2024, kdy si zranila v utkání 2. kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové levý kotník.

Vrátila se až vloni v září na akci WTA 125 v Caldas da Rainha. V říjnu startovala i na challengeru v Samsunu, poté ale kvůli přetrvávajícím potížím ukončila sezonu. Kvůli zranění lýtka se odhlásila letos i z turnajů v Brisbane a Adelaide.

Duel proti Stephensové dnes Plíšková vyhrála v Melbourne za hodinu a 33 minut.

V prvním setu sice přišla o vedení 5:1, uspěla však v tie-breaku po šestém využitém setbolu 9:7. Ve druhé sadě si vypracovala náskok 5:0 a využila poté druhý mečbol.

Semifinalistka turnaje z roku 2019 Plíšková porazila o rok mladší Stephensovou teprve podruhé z osmi zápasů a přerušila proti ní sérii čtyř porážek. V dalším kole se rodačka z Loun utká s Janice Tjenovou z Indonésie.

Valentová zaznamenala v Melbourne úspěšný debut. Při premiéře na turnaji porazila jednatřicátou hráčku světa Jointovou za hodinu a 32 minut. Sebrala jí pětkrát servis a v poměru vítězných míčů ji přehrála 25:19. V dalším kole narazí na krajanku Lindu Fruhvirtovou.

Osmifinalistka turnaje z roku 2023 Fruhvirtová porazila Sunovou po hodině a půl. Navázala na úspěšnou kvalifikaci a vyhrála v Melbourne i čtvrtý letošní zápas.

V obou setech se dokázala vrátit z nepříznivého stavu 1:3, duel zakončila využitým čtvrtým mečbolem. Udělala jen 16 nevynucených chyb, Sunová jich měla 46.

Devětadvacetiletá Siniaková postoupila do 2. kola Australian Open počtvrté a vyrovnala si tím své maximum. Naposledy se jí to povedlo předloni.

Udvardyovou porazila díky 16 vítězným míčům za necelou hodinu a v další fázi narazí na nasazenou čtyřku Američanku Amandu Anisimovovou. S Taylor Townsendovou také budou obhajovat titul ve čtyřhře.

Bejlek neprošla do 2. kola Australian Open ani na čtvrtý pokus. Duel s Kruegerovou ztratila za hodinu a 20 minut.

Přišla pětkrát o servis a ve druhé sadě nevyužila vedení 2:1 s brejkem. Zahrála jen sedm vítězných míčů, udělala naopak 22 nevynucených chyb.

