Neměla jsem dobrý pocit, řekla Plíšková. Přesto jde dál, teď ji čeká postrach Češek

Tenistka Karolína Plíšková si znovu po třech letech zahraje čtvrtfinále grandslamového US Open. Letošní turnajová čtyřka si účast mezi osmičkou nejlepších v New Yorku zajistila výhrou 7:5 a 6:4 nad Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska.

Karolína Plíšková na letošním US Open. | Foto: Reuters

Plíšková tak navázala na krajanku Barboru Krejčíkovou, která postoupila do čtvrtfinále o den dříve.

"Jsem hodně spokojená s vítězstvím, protože poslední dva zápasy jsem s ní prohrála," řekla letošní finalistka Wimbledonu Plíšková a dodala: "I když to nebyl extra hezký zápas a ani na kurtu jsem neměla dobrý pocit, tak na tom nesejde, jelikož jsem ve čtvrtfinále."

Tentokrát se Plíškové nedařil servis jako v předchozích dvou zápasech a dala jen šest es. O to solidnější byla ve výměnách a letošní finalistku Roland Garros Pavljučenkovovou nutila kazit. První set rozhodla ve dvanácté hře a i druhý set a tím celý zápas ukončila brejkem.

Dala méně es, ale pořád si podáním hodně pomáhala. "Měla jsem hodně bodů zadarmo. A to i v důležitých okamžicích. Bylo větrno, obě jsme začaly nervózně, nebyl to prostě hezký zápas. Jak už jsem říkala, necítila jsem se vůbec dobře, ale na výhru to stačilo," oddechla si.

Devětadvacetiletá Plíšková se do čtvrtfinále US Open dostala počtvrté v kariéře. V příštím zápase ji čeká Maria Sakkariová, která už v turnaji vyřadila Kateřinu Siniakovou a Petru Kvitovou. Sedmnáctá nasazená Řekyně porazila v osmifinále za tři a půl hodiny předloňskou šampionku US Open Kanaďanku Biancu Andreescuovou.

S letošní semifinalistkou Roland Garros Sakkariovou má Plíšková bilanci 1:1. Oba zápasy se odehrály na římské antuce.

"Aspoň se teď utkáme na jiném turnaji a jiném povrchu," usmála se Češka. "Je velká bojovnice a v poslední době se zlepšila. Přidala na agresivitě, je nebezpečná. Porazila kvalitní hráčky a věří si. Musím být tou agresivnější," předsevzala si rodačka z Loun.

Djokovič míří za kalendářním Grand Slamem

Srbský tenista Novak Djokovič potřebuje ještě devět setů, aby zkompletoval kalendářní Grand Slam. První hráč světa se v osmifinále US Open nadřel na výhru proti domácímu mladíkovu Jensonu Brooksbymu 1:6, 6:3, 6:2 a 6:2.

Dvacetiletý Brooksby, který předloni porazil v New Yorku v posledním utkání kariéry Tomáše Berdycha, nastoupil na Djokoviče zostra. Než se Srb nadál, vedl Američan v první sadě 3:0, publikum na kurtu Arthura Ashe jásalo a favorit byl rád, že nedostal "kanára".

Ve druhé sadě Djokovič vedl 3:0, ale za stavu 3:1 ztratil v dlouhé devatenáctiminutové hře ještě jednou servis. Vzápětí ale získal brejk zpět a zbytek utkání už zvládl.

"Musím říct, že jsem neměl skvělý začátek. Jenson na mě vlítl, měl jednoduchý plán a výborně ho naplňoval. Já neměl rytmus, byl příliš vzadu a chyboval," popsal Djokovič úvod. "Set a půl skvěle četl hru, ale začal jsem míč trefovat čistěji a konec už byl povedený," uvedl Djokovič.

Brooksby dostal do soutěže divokou kartu a ve dvaceti letech se stal nejmladším osmifinalistou turnaje po krajanovi Andym Roddickovi. "Novak vás nejdřív připraví o nohy a potom i o duši," psal vítěz US Open z roku 2003 Roddick na sociálních sítích, jak je těžké Djokoviče porazit.

"Děkuji Andymu za poklonu, ale pravdivá je jen první část, druhá ne," reagoval Srb a doplnil: "Duši nikomu neberu. Každý máme svoji nádhernou duši a já si každého vážím."

Ve čtvrtfinále se letošní vítěz Australian Open, Roland Garros a Wimbledonu utká s Matteem Berrettinim. Itala naposledy porazil ve finále na londýnské trávě.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Karolína Plíšková (4-ČR) - Pavljučenkovová (14-Rus.) 7:5, 6:4, Sakkariová (17-Řec.) - Andreescuová (6-Kan.) 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Čtyřhra - 3. kolo: Hradecká, Bouzková (15-ČR) - Anastasia Rodionovová, Arina Rodionovová (Austr.) 6:2, 7:5.

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Djokovič (1-Srb.) - Brooksby (USA) 1:6, 6:3, 6:2, 6:2, Berrettini (6-It.) - Otte (Něm.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:2.