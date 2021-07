Plíšková hraje jako Serena, žasla Navrátilová. Nejlepší zápas, který od ní viděla

Karolína Plíšková odehrála podle slov legendární Martiny Navrátilové nejlepší zápas, jaký od české tenistky viděla. Plíšková v dnešním semifinále Wimbledonu otočila duel s Běloruskou Arynou Sabalenkovou a poprvé si v Londýně zahraje o titul.

"Tohle byl nejlepší zápas, který jsem od Plíškové viděla," řekla držitelka rekordních devíti wimbledonských titulů ve dvouhře Navrátilová při komentování pro BBC.

"Výborně podávala, hrála dobře i pod tlakem a byla lepší hráčkou," hodnotila Navrátilová.

Plíšková měla šance už v prvním setu, ale soupeřka postupně odvrátila osm brejkbolů. "Kolikrát ještě bude muset Karolína klepat na dveře, aby je otevřela?" ptala se Navrátilová.

V první sadě to Plíšková nedokázala a po dvojchybě o set přišla. Psychicky ale situaci ustála a zápas otočila.

"Muselo to být psychicky náročné. V prvním setu byla lepší, ale přišla o něj. Dál však zatíná pěst a neprojevuje emoce," všimla si Navrátilová a Plíškovou ocenila: "Jsem ohromená, protože ještě před pár lety by další set ztratila, ale teď se dostala zpátky do zápasu."

Ve druhém setu prorazila Plíšková konečně podání Sabalenkové na 3:2 a poprvé vedla. "Plíšková je teď lepší, ale rozdíl je jen malý," komentovala Navrátilová. "Karolína hraje tvrdě, má sílu, ale dokáže míče i dobře rozdělovat a dobře volí údery," řekla.

Plíšková napálila v utkání třináct es, Sabalenková dokonce ještě o pět víc. Obě hráčky většinu utkání skvěle podávaly. "To jsem už dlouho neviděla, možná naposledy při zápase Williamsových, když hrály Serena a Venus proti sobě," porovnávala Navrátilová.

Sabalenková se podle očekávání prudce opírala i do úderů. "Vždycky, když dala ránu, tak jsem zadržela dech, ale bank dneska držela Plíšková," pronesla Navrátilová.