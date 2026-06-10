Plíšková doháněla Američanku k šílenství. Nejlepší úder mého života, musela se smát

Karolína Plíšková po nepovedené kvalifikaci antukového Roland Garros nastoupila o poznání přesvědčivěji na svůj mnohem oblíbenější povrch. Na trávě v londýnském Queen's Clubu přetlačila nebezpečnou Američanku i zásluhou několika zázračných úderů a v živém žebříčku se poprvé po návratu vyhoupla do elitní stovky.
Na jednom z nejstarších turnajů světa hraném na dokonale upravených travnatých dvorcích v londýnském soukromém Queen's Clubu startuje Karolína Plíšková poprvé v kariéře. Zcela logicky, ženská soutěž se totiž na ikonické místo vrátila teprve loni po dlouhých 52 letech.
Svou tamní historii čtyřiatřicetiletá hvězda v úterý načala úspěšně, po setech 6:7, 6:3, 6:4 vyřadila 39. hráčku světa Američanku McCartney Kesslerovou.
Bývalá světová jednička opět potvrdila, že je po dlouhodobém zranění a letošním plnohodnotném návratu k tenisu schopná konkurovat širší světové špičce.
V živém žebříčku se poprvé od comebacku vyhoupla do elitní stovky. Jde o fenomenálně rychlý postup, ještě v lednu totiž nefigurovala ani v první tisícovce.
„Byla jsem dlouho mimo okruh, dlouho jsem nemohla ani chodit. Jsem ráda, že jsem se dostala na nějakou úroveň tenisu. Že se mi ale začne takhle dařit, to jsem popravdě nečekala. Vždycky jsem byla spíš hráčka, která potřebuje čas na rozehrání,“ uvedla nedávno v rozhovoru pro Canal+ Sport.
Plíšková přiznala, že váhala, zda se má na okruh ještě vrátit. Teď ale ví, že to stálo za to.
V první přípravě před Wimbledonem, na kterém hrála před pěti lety finále, v některých momentech přiváděla o osm let mladší Kesslerovou k šílenství. Svět tenisu obletěly hned dva její nevšední údery.
Jednou Plíšková skvěle předvídala, kam bude Američanka z jasné pozice zakončovat. Zůstala stát na jedné straně a pak jen bezmocnou soupeřku prohodila. Sama se po atraktivní výměně neubránila úsměvu.
Smála se i na sociálních sítích, kde sdílela další prohoz z rozhodující sady.
„Absolutně vynikající,“ hlesl komentátor poté, co Plíšková z plného běhu zakončila křížným jednoručným bekhendem. „Vždycky vypadá na kurtu velmi uvolněně, ale tohle bylo prostě nonšalantní,“ dodal vzápětí.
„Nejlepší úder mého života,“ komentovala parádu rodačka z Loun a připojila smějící se emotikon.
Ve středečním osmifinále Plíšková změří síly s náctiletou kanadskou superstar Victorií Mbokovou, už 9. hráčkou světového žebříčku a deblovou spoluhráčkou Sereny Williamsové.
Hurá na trávu s CANAL+ Sport
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