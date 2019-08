Dvě stovky od jedničky. Plíšková vyráží k útoku na trůn, české levačky se ještě léčí

před 11 minutami

Uklidit plavky, protáhnout svaly, jde se zpátky do práce. Nejlepší české tenistky se po dovolené vrací na okruh, aby se na severoamerických betonech připravily na blížící se US Open. Karolína Plíšková naskočí už v Torontu, zraněné levačky Markéta Vondroušová a Petra Kvitová ještě léčí zranění a zapojí se nejdříve v Cincinnati.

Téměř měsíc po ukončení bojů na wimbledonské trávě se Karolína Plíšková vrací do kolotoče shánění bodů. Zatím jich nenastřádala vůbec málo, se ziskem šesti tisíc a padesáti bodů je na třetím místě žebříčku a po Torontu by klidně mohla být i jedničkou, kdyby tam nasbírala o dvě stovky a šest bodů víc než Australanka Asleigh Bartyová a Japonka Naomi Ósakaová.

"Určitě panuje spokojenost z pohledu počtu získaných bodů a samozřejmě i z pohledu hry, kterou jsem předváděla na některých turnajích," uvedla na svém webu Plíšková.

Až do US Open obhajuje jen minimum, na turnajích v Montrealu, Cincinnati a New Havenu totiž loni vyhrála dohromady jen dva zápasy. Po chvílích volna na monacké pláži se tak vrhla do tréninkového procesu, kde jí byla sparingpartnerkou mimo jiné například Chorvatka Donna Vekičová.

Před grandslamem v New Yorku se chce sedmadvacetiletá Češka pořádně rozehrát, v Torontu se tak přihlásila i do čtyřhry po boku své někdejší tradiční partnerky Němky Julie Görgesové

Ale i ve dvouhře ji čeká těžká práce. V prvním kole má jako nasazená trojka sice volno, v tom druhém ji ovšem čeká buď rozjetá kvalifikantka Američanka Alison Riskeová, nebo řecká ranařka Maria Sakkariová.

Zatímco Plíšková se světovému trůnu přibližuje, české dvojce Petře Kvitové zase trochu ujíždí. Dvojnásobná wimbledonská šampionka si v květnu těsně před French Open zranila sval v levém předloktí a od té doby se s ním trápí. Na Wimbledonu zvládla odehrát čtyři kola, ale nyní se z podniku v Torontu odhlásila, protože ruka ještě potřebuje čas.

"Na radu lékařského týmu jsem se rozhodla do Kanady nejet, Toronto mi bude chybět, ale předloktí ještě potřebuje doléčit," uvedla na svém Twitteru.

Loni touto dobou přitom řešila jiný problém, byla unavená z náročného programu a skvělé tenisové jízdy, kterou první polovinu roku předváděla. Letos tak měla mít usnadněnou obhajobu a posunout se třeba v žebříčku ještě výš. Jenže zranění komplikuje situaci a devětadvacetiletá Češka doufá, že se na poslední grandslam sezony připraví alespoň v Cincinnati.

Podobně je na tom česká trojka Markéta Vondroušová. U další české levačky je léčba ran ke konci roku už tak trochu tradicí, letos ale přišla o něco dřív, než by bylo zdrávo. Ruka jí začala bolet už na Wimbledonu a stále není stoprocentní.

"V důsledku dalších vyšetření a konzultací se ukázalo, že rehabilitace bude delší než se na předpokládalo. Toto zranění vyžaduje šetrný postup a čas. Prioritou je úplné vyléčení a kvalitní příprava. To za současných okolností nebylo možné a proto jsme se dohodli na odhlášení z turnaje v Torontu," vysvětlil lékař Vlastimil Voráček.

Jako medikaci dostala dvacetiletá finalistka French Open nařízený pobyt u moře, a tak vyrazila do Řecka. V srpnu už ale začala pomalu s přípravou a zvažuje, zda restartuje sezonu v Cincinnati, nebo až na US Open, kde obhajuje osmifinále.

Na kanadském Rogers Cupu jsou ve hře ještě další dvě Češky. Cestu kvalifikací si proklestila Marie Bouzková a při losu měla štěstí. Dostala domácí držitelku divoké karty Annie Fernandezovou, které patří až 260. příčka v žebříčku.

To Kateřina Siniaková bude chtít zastavit sérii mizerných výsledků z posledních týdnů a měsíců proti Američance Danielle Collinsové.