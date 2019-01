Neudělala jsem nic špatně, říká Plíšková. A věří Kvitové, Japonka už výkon nezopakuje

před 56 minutami

Po vyřazení v semifinále Australian Open ničeho nelitovala. Karolína Plíšková prohlásila, že by byla s turnajem spokojená, i kdyby vypadla o kolo nebo o dvě dříve.

Se stejným sebevědomím, jakým se prezentovala po celou dobu turnaje, česká tenistka své působení na letošním úvodním grandslamu také uzavřela. Přestože byla v nesmírně kvalitním duelu proti Naomi Ósakaové přece jen o něco horší hráčkou.

"Nelituju vůbec ničeho, nic bych neudělala jinak," prohlásila na tiskové konferenci po utkání. A ocenila svou sokyni. "Od začátku si šla pro výhru, hrála opravdu výborně. Postup si zasloužila."

Především start do zápasu měla Japonka brilantní. Za stavu 6:2 a 2:2 už měla na svém kontě naprosto neuvěřitelných 40 vítězných míčů. Ve zbytku zápasu Plíšková vyrovnala hru, ale duel už otočit nedokázala.

Když teklo jednadvacetileté Ósakaové do bot, vrátila se k vynikajícímu výkonu z první sady. Bylo to na začátku třetího dějství, kdy si Plíšková ve druhé hře vypracovala hned tři brejkboly. Šlo o klíčové momenty. Japonka je zvládla ve velkém stylu, všechny šance soupeřky nemilosrdně smazala vítězným míčem.

"Čekala jsem na její chybu. Ta ale nepřišla. Ona měla za celý zápas jediný špatný gem na servisu. Podávala neskutečně," řekla Plíšková. Do žádné sebekritiky se Češka nepustila. Věděla, že udělala maximum. "Bojovala jsem, snažila se být agresivní. Hrála jsem solidně. Rozhodně na sebe nejsem naštvaná," potvrdila.

Naznačila, že v sobotním finále více věří krajance Petře Kvitové. "Ósakaová teď podle mě předvedla životní duel a myslím si, že to nezopakuje," přispěchala se svou predikcí.

Uznala, že po těžkém duelu se Serenou Williamsovou scházely o den později potřebné síly. "Možná kdybych měla volný den, bylo by to jiné. Ale je zbytečné to řešit. Zápas se Serenou byl strašně těžký jak fyzicky, tak psychicky," svěřila se.

Hořkost porážky okusila šestadvacetiletá hráčka až v jedenáctém utkání nové sezony. Její úvod považuje za svůj nejlepší v dosavadní kariéře. "Nebudu negativní. I kdybych vypadla o kolo nebo o dvě dřív, byla bych stejně spokojená," řekla a dívala se s nadějí směrem do blízké budoucnosti.

"Sezona je ještě dlouhá, může se povést cokoli. Já jsem si jistá, že budu mít šanci už na dalším grandslamu," prohlásila o antukovém French Open, kde před dvěma lety došla do semifinále.