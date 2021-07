Plíšková - Bartyová 0:1. České tenistce utekl úvod a první set finále ztratila

Je to tady. Po téměř čtrnácti dnech zápolení je před námi finále ženské dvouhry ve Wimbledonu. A na něj se těší nejen zarytí tenisoví fandové, ale také ti čeští. Po sedmi letech totiž bude o grandslamový titul v All England Clubu bojovat česká tenistka. Karolína Plíšková touží napodobit Petru Kvitovou, která zde triumfovala v letech 2011 a 2014. Navíc ji inspiruje pařížský triumf Barbory Krejčíkové. Postup české hráčky do největšího duelu kariéry byl mírným překvapením, o to sladší pro ni byl. O tenisový grál se utká s tou nejtěžší možnou soupeřkou. Na druhé straně dvorce bude stát světová i nasazená jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie. Ta má sice na kontě vavřín z French Open, v Londýně ale bude hrát finále také poprvé. Poznáme tak novou královnu travnatého grandslamu.