Plíšková a Strýcová jdou proti Španělkám. V nominaci je poprvé Siniaková

Do fedcupového týmu se vrací Lucie Šafářová. Nominaci na úvodní kolo proti Španělkám oznámil kapitán Petr Pála.

Melbourne - Osvědčená dvojice Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, po pauze Lucie Šafářová a premiérově Kateřina Siniaková jsou v nominaci tenistek na první kolo Fed Cupu proti Španělsku. Kapitán Petr Pála oznámil kvarteto pro utkání v ostravské ČEZ Areně 11. a 12. února dnes v Melbourne.

České tenistky Fed Cupu v posledních letech vládnou. Loni porazily ve finále Francii, završily tak vítězný hattrick a oslavily pátý triumf za uplynulých šest let.

"Jsem rád, že holky zase chtěly reprezentovat. Hodně si toho vážím. Jsme silní a určitě v roli favoritů," řekl Pála novinářům v Melbourne. "Je super, že hrajeme konečně zase doma. Můžou se předvést před našimi fanoušky, což je koření tenisu. Samozřejmě následuje turnaj v Dauhá, ale Fed Cup pro ně znamená reklamu."

Před domácími fanoušky se tenistky představí poprvé od předloňského finále s Ruskem. V Ostravě ještě neprohrály, na tvrdém povrchu zde zvítězily už čtyřikrát.

Jedničkou týmu je světová pětka Plíšková, strůjkyně výhry ve finále proti Ruskám v Praze v roce 2015 a v loňském ročníku. V něm spolu se Strýcovou zajistily vítězství ve Štrasburku a společně už vyhrály tři rozhodující čtyřhry.

Poprvé od předloňského finále je v sestavě Šafářová, která loni nemohla hrát kvůli zdravotním problémům. "Lucka chtěla hrát. Doma v hale na rychlejším povrchu je to pro Fed Cup výborná hráčka," řekl Pála ke startu bývalé finalistky French Open.

Nováčkem v týmu je dvacetiletá Siniaková. Letošní vítězka turnaje v Šen-čenu je 37. hráčkou světa a aktuální českou čtyřkou. "Jsem rád, že se do nominace probojovala, že se zase zapojí další hráčka. Máme jich tolik!" pochvaloval si Pála a doplnil: "Je vhodný čas, doplní tři zkušené hráčky a musíme se dívat dopředu."

V úvahu pro nominaci zvažoval Pála i Kristýnu Plíškovou, dvojče Karolíny, která by rovněž dostala šanci poprvé. Nakonec se rozhodl pro Šafářovou a Siniakovou. "Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale vzala to úplně v pohodě. Kristýna hraje kvalifikaci turnajů v Dauhá a Dubaji. Věřím, že její čas přijde," konstatoval Pála.

Pála tentokrát nemohl počítat s bývalou českou jedničkou Petrou Kvitovou. Pětinásobná vítězka Fed Cupu je po prosincovém přepadení, při kterém jí pachatel pořezal prsty levé ruky, mimo hru minimálně do poloviny sezony.

Španělská sestava ještě není známa. Jedničkou by měla být světová sedmička Garbiňe Muguruzaová. Otazník visí nad startem zraněné Carly Suárezové. "Zrovna Carla na naše holky umí, má dost nepříjemnou hru, takže by to bylo pro Španělsko citelné oslabení. A uvidíme, jak to dopadne s Muguruzaovou. Je schopná vyhrát dva singly. A taky ani jeden vzhledem k naší sestavě," řekl Pála.

Se Španělkami se Češky naposledy utkaly v 1. kole v roce 2014 a v Seville rozhodly o postupu až ve čtyřhře. Doma je zdolaly v roce 2009 v Brně.

